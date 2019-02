Podemos presenta alegaciones a la construcción de una macrogranja en Babilafuente

Lunes, 4 de febrero de 2019

Isabel Muñoz, procuradora en las Cortes de Castilla y León, advierte de que el proyecto básico y de ejecución no ofrece garantías suficientes para la sostenibilidad del proyecto

La procuradora salmantina en las Cortes de Castilla y León, Isabel Muñoz, ha presentado alegaciones a la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico de protección agrícola para la instalación de una explotación porcina intensiva de cerdo ibérico en el término municipal de Babilafuente.

La explotación prevista tendrá una capacidad de 1998 plazas de cerdos de cebo, dos unidades menos del número que exige la legislación para realizar la evaluación ambiental. Según advierte la procuradora de Podemos, el proyecto básico y de ejecución no ofrece garantías suficientes para la sostenibilidad del proyecto. En este sentido, Muñoz ha alegado que dicho proyecto carece de un plan de gestión de deyecciones ganaderas.



Según Podemos, el promotor de la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico es la empresa BABIPORK 2011 SL. Sin embargo, en el expediente no consta el CIF de la empresa, que podría no haberse constituido a día de hoy. El representante de la empresa es el propio alcalde, Jacinto Manuel Palomero. Para la procuradora de Podemos “el hecho de que el propio alcalde pretenda llevar a cabo una iniciativa empresarial de esta magnitud en el mismo municipio del que es regidor suscita un conflicto de intereses de colosales dimensiones”.



Según Muñoz, “el alcalde se ha abstenido demasiado tarde, con posterioridad a la elaboración del primer informe municipal sobre el proyecto”. Además, añade la procuradora salmantina, “el Decreto de Alcaldía sobre la abstención no se ha incorporado al expediente impidiendo que la ciudadanía conozca que es el propio alcalde el que pretende llevar a cabo una iniciativa empresarial de carácter personal que afecta a competencias municipales”. Para la parlamentaria salmantina “es necesario ampliar el plazo de información pública a fin de poder consultar el expediente completo, incluyendo el Decreto de Alcaldía relativo a la abstención”, de manera que “la ciudadanía pueda debatir qué tipo de proyectos ganaderos son idóneos para el municipio”.



Por otro lado, continúa la procuradora en las Cortes de Castilla y León, conviene tener presente que la mencionada explotación porcina estaría, de hacerse, a escasos dos kilómetros de los manantiales que nutren las fuentes públicas del pueblo, muy frecuentadas por los vecinos y por personas llegadas de fuera dadas las facultades medicinales de las que gozan las aguas de Babilafuente así como el Balneario.