Querellas judiciales contra el feminismo

El pasado domingo muchas mujeres y algunos hombres, recibimos en el móvil una “alerta”. Era Pamela Palenciano pidiendo ayuda porque estaba recibiendo amenazas y comentarios violentos por las redes sociales.

A los pocos días nos enteramos de que había sido denunciada por incitación a la violencia.

Una mujer que narra su propia experiencia con un gran sentido del humor a pesar de la dureza del tema, es una grave amenaza para el machismo. Pamela está haciendo llegar a las y los adolescentes que la violencia de género no es solo lo que vemos por la tele, sino que también se puede dar en los institutos y ser igual de peligrosa que la que se da dentro de los matrimonios.

Les está haciendo ver que la violencia se puede ejercer de muchas formas, que no solo duelen los golpes , que controlar el móvil de tu pareja, denigrarla en público,… también es violencia de género y puede degenerar en intento de asesinato, como fue su caso. Dos veces.

Y lo hace con sentido del humor, con ejemplos de su propia vida, tanto de aquella etapa como de las posteriores, en las que incluso a veces se reconoce a sí misma ejerciendo ese mismo tipo de violencia, la que se ejerce desde una posición de poder, de superioridad. En esos momentos se autonombra “Antoñita”, dando a entender que esa persona no era ella misma sino quién había aprendido ser desde su maestro, “Antonio”.

Pamela tuvo que desaprender de ser Antoñita para volver a ser Pamela. Tuvo que aprender a reconocer que había sido víctima de violencia de género y tuvo que volver a aprender a amar, desde la igualdad, desde el respeto, no desde el control ni la violencia, sea esta violencia de golpes, de palabras o de actitudes.

Tuvo que desaprender mucho y reconocer mucho, y reconocerse a sí misma. Y esto le llevó mucho tiempo y muchos malos ratos.

Y ahora pone su experiencia a nuestro servicio para que aprendamos en cabeza ajena. Y la lleva a los institutos, porque su instituto fue el principal escenario de su historia. Y está llegando a mucha gente. Y la gente está empezando a comprender qué es en realidad la violencia de género, qué es en realidad el machismo que nos rodea y cuánto daño nos hace a muchísimas mujeres, aunque a la mayoría no nos mate.

Porque efectivamente, no todos los hombres son asesinos, no todos los hombres son maltratadores. Pero gracias a Pamela, ahora reconocemos a los que sí lo son un poquito antes.

Y eso para el machismo es imperdonable: si perdemos el miedo al macho ya no podrán seguir haciendo de nosotras lo que les dé la gana. Tendrán que ponerse a nuestra altura, tendrán que ser nuestros compañeros y no nuestros dueños. Y eso duele. Perder el privilegio de ser el amo y señor de la creación, con una esclava para todo, sacada de su propia costilla, duele.

Así que se revuelven y nos atacan con todo: ante una mujer maltratada, como ya no se les permite decir “algo habrá hecho”, ahora dicen “hay muchas denuncias falsas”. Ante unos hijos que no quieren ni verles, inventan el SAP: “su madre les malmete contra mí”. Ante cualquier mujer defendiendo sus derechos, inventan palabras nuevas feminazi, hembrista, ideología de género… pretendiendo que el feminismo es una “ideología” y no un movimiento que reivindica la igualdad real de hombres y mujeres, o como dijo Angela Davis: “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”

En los últimos meses a una compañera tuitera ha tenido que andar de juzgados porque una página web le puso una “querella por imputarles delitos de odio”, ahora le toca a Pamela, que por lo visto “incita a la violencia”. No, no son querellas contra personas, ni contra Pamela ni contra la compañera tuitera, son querellas contra el feminismo: nos quieren calladas y sumisas, nos tendrán en la calle gritando “nos están dejando pocas alternativas y las que nos quedan no les van a gustar”.

Si nos tocan a una tocan a todas. Si se meten con Pamela, que es nuestro mejor altavoz contra el maltrato, nos tendrán en las calles gritando, y el próximo 8M nos tendrán en la huelga.