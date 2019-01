El Ayuntamiento de Santa Marta y Porsiete firman un nuevo convenio para la recogida de aparatos electrónicos y eléctricos

Martes, 29 de enero de 2019

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha firmado un nuevo convenio pionero en la provincia con la cooperativa Porsiete para facilitar la reutilización, la recuperación y el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos que se generen en los domicilios de la localidad.

Se trata de un servicio gracias al cual Porsiete retirará de los domicilios del municipio residuos de aparatos como frigoríficos, lavadoras, microondas, aparatos de aire, ordenadores y material informático. Asimismo también podrá recoger del punto limpio pilas y cartuchos de tinta y tóner.

Este servicio no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento y el funcionará previo aviso telefónico a través del 923190990 o por correo electrónico info@porsiete.org en horario de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes no festivos. La recogida domiciliaria se llevará a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha del aviso. Además, la recogida en los puntos limpios se realizará previo aviso y/o cada vez que se retire el residuo textil. En los domicilios en que no haya ascensor o en lugares de difícil acceso no se procederá a la recogida por el inconveniente de poder acceder los trabajadores y vehículos que se encargan de la misma, pero sí podrán los interesados bajar el electrodoméstido para que sea recogido en la puerta de la vivienda.

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes iniciará una campaña durante la cual se repartirán folletos informativos en los que se obtendrá más información acerca del funcionamiento de este servicio, especialmente de los aparatos que podrán ser recogidos.

El alcalde, David Mingo, mostró su satisfacción con este acuerdo, puesto que, como aseguró, “fuimos pioneros en la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos hace algo más de un año, una experiencia que funcionó muy bien como ya lo hiciera en su día la recogida de aceite y de ropa, en la que también fuimos de los primeros. Por este motivo nos hemos animado con un nuevo reciclaje, una iniciativa que, sin duda, no sólo redundará en el medio ambiente sino también en beneficio del ciudadano”.

Por su parte, la concejal del área, Marta Labrador, ahondó en esta idea explicando los términos de este convenio. “Este convenio consiste en retirar aparatos de todas las viviendas para regular el impacto adverso que pueda generar la gestión de estos residuos tanto al medio ambiente como a la salud humana, y hacerlo a través de una cooperativa que como Porsiete que está especializada”.

Asimismo, Pilar Rodríguez, de la cooperativa Porsiete, agradeció “a este Ayuntamiento la acogida que nos ha brindado al empezar una nueva línea de recogida, que es más compleja, porque en ella hay que recoger, almacenar y reutilizar aparatos electrónicos y eso requiere una mayor especialización. Con esta recogida pretendemos un trabajo en dos líneas, por uno el que tiene que ver con el reciclaje y por otro la creación de puestos de trabajo entre personas con discapacidad”.

Gracias a este convenio mejorará la eficiencia en el uso de los recursos y se reducirán los impactos globales, dando prioridad a la prevención en la generación de residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y a la preparación para la reutilización de los mismos, contribuyendo de este modo al desarrollo sostenible y al estímulo del empleo verde.

Los residuos que se recojan y que no sean susceptibles de reparación se destinarán al reciclaje, protegiendo así el entorno medioambiental, siempre de conformidad con los procedimientos establecidos en la normativa vigente en cada momento.