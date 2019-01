La semana pasada, amable lector, si es que me queda alguno, como solía decir D. Francisco Umbral, fallé a esta cita virtual. No por motivos de salud, todo lo contrario, pues me encuentro peligrosamente bien y añoro los días de diciembre en que tuve que estar encerrado en casa, por miedo a los virus del catarro, lo que me dio ocasión de leer y pensar más, a pesar de las toses.

Empecé a leer en aquellos días un libro que me ha resultado difícil por lo técnico, “Navidad y Política. Lucas 1-2 y su crítica a la Edad de Oro romana”, de la salmantina Ediciones Sígueme en 2018. Antes de abrirlo me había hecho a la idea, o sea, tenía el prejuicio, de que el breve ensayo de Stefan Schreiber, catedrático de Nuevo Testamento en las Universidad de Augsburg, sería una crítica de la Navidad consumista que se ha adueñado de nuestras calles, nuestras televisiones y nuestros boilsillos, pero va mucho más allá.

Ello es que, durante el reinado del Emperador Augusto se pusieron las bases para crear un imaginario social, que respaldara y justificara el orden político establecido. Los símbolos empleados por la propaganda imperial han dado en llamarse “Edad de oro”, un tiempo de felicidad y de paz para todos los hombres, que tiene su origen en un paraíso remoto, en el que la Naturaleza es generosa con los humanos sin apenas necesidad de trabajarla, pero cuya finalidad es servir de ideología que justifique y defienda el orden social y político actuales, garantía de una paz perpetua y una salvación universal.

Alguna base histórica tenía esa ideología, pues las guerras civiles romanas habían pasado a mejor vida y la potencia económica, militar y cultural del Imperio garantizaba paz y seguridad para todos los pueblos a largo plazo. El marketing político de Augusto ha resultado tan exitoso, que ha sido imitado reiteradamente a lo largo de la Historia de la humanidad. Por no citar sino algunos ejemplos: el “Fin de la Historia”, el “Socialismo del siglo XXI”, el Reich de los mil años, la Sociedad sin clases que llevaría al Paraíso comunista, el ideal del buen salvaje, la Nueva Ruta de la Seda que proyectará a China hacia el dominio del mundo, con permiso del Imperio del Zar ex soviético redivivo y gran hackeador y del Estado europeo del Bienestar renqueante atiborrado de euros. Alguna base real han tenido y tienen todos estos Imperios y otros intermedios, como el nuestro, el español. No eran pura propaganda, aunque sí, por lo general, eficaces propaganda y contrapropaganda, como en el caso de nuestra famosa “Leyenda negra”.

Nada de eso podría uno imaginarse en una primera lectura ingenua e infantil del evangelista Lucas, trufada de milagrosas anunciaciones, bucólicos pastorcillos, viajeros mágicos generosos en oro, incienso y mirra, angelitos cantores, músicas celestiales y canciones exaltadas, aunque también hay malos malísimos y crudelísimos como Herodes.

Valiéndose de los temas ideológicos de la Edad de Oro, Lucas critica radicalmente el poder del Imperio romano pero no puede ni soñar en declarar una revolución contra él, pero sí la creación de un estado de conciencia en la primitiva comunidad cristiana que, a largo plazo, le permita construir, dentro de la comunidad y, poco a poco, en las sociedades y las culturas de las diversas épocas, una nueva forma de ser y de actuar apoyándose en un Rey de reyes, Jesús, cuya influencia no se limita a una estirpe y un reino de este mundo y de la época romana, sino que seguirá operativa hasta el siglo XXI y, previsiblemente más allá, dado su permanente potencial crítico. El Evangelio no deja de sorprenderme. Siete vidas habría de vivir para acabar de comprenderlo y de llevarlo a la práctica.