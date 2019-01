Roberto Aguirre: “La derrota da aún más coraje porque es en el último segundo del encuentro”

Domingo, 27 de enero de 2019

Roberto Aguirre compareció en rueda de prensa después de la derrota de su equipo frente al Atlético de Madrid B en el último segundo del partido. El técnico asturiano de Unionistas de Salamanca se lamentó por la derrota “en un partido muy abierto que pudo haber ganado cualquiera de los dos equipos”.

Dura derrota: da coraje porque es la última acción del partido. Es una pena porque teníamos un punto en un partido muy abierto que pudo ganar cualquiera.

Penalti dudoso: la verdad que es una acción que a nosotros no nos parece. Creíamos incluso que era falta de Mollejo. Esto también pasa. Conseguímos empatar después en una fase de partido en la que nos veíamos con opciones. El primer gol de ellos vino muy rápido, prácticamente después de sacar de centro. Aún así, pudo ganar cualquier de los dos y ellos se aprovecharon del saque de banda.

Lado positivo de la derrota: no nos encontramos incómodos en el partido. Es un equipo con mucho potencial y en cualquier acción te puede hacer un gol. Defendimos bien durante todo el partido y que, además, teníamos salida con el balón. Ellos son muy peligrosos pero nosotros también. Creo que lo positivo para nosotros es que es una derrota que te tiene que servir para ganar el siguiente partido. Con el segundo gol el partido se nos puso muy complicado y aún así el equipo tiró de recursos para empatar.

Encajar tres goles: creo que aún encajando esos tres goles el equipo no sufrió en exceso. No nos engaña haber encajado tres goles. Hay otros partidos en los que no encajas pero sufres más. Al margen de los goles, el equipo no estuvo descompuesto y en manos del rival. El equipo ha estado sólido.

Real Madrid Castilla: salimos de un partido contra un filial y nos metemos en otro. Nos apoyaremos en el componente positivo de la derrota de hoy. Nos servirá para ver las posibilidades que tendremos ante el Castilla. Tenemos que hacer otro gran partido para poder ganar.