Solidaridad con Julen

Podemos definir a la solidaridad como el acto mediante el cual una persona realiza acciones en beneficio de otro sin recibir nada a cambio. La solidaridad es, realmente, la base de la sociedad humana si se tiene en cuenta que cuidándonos unos a otros es que podemos sobrevivir (RAE)

Me ha llegado esta carta que quiero compartir y sobre todo y aunque el final como estaba previsto no fue feliz para Julen, es imposible que un niño pueda permanecer vivo sin agua, ni alimentos 12 días, pero es maravilloso que todos a una, se pudiera obra el milagro, Andalucía tiene montesitos como dirían ellos muy fastidiados, yo viví en Málaga en el Puerto de la Duquesa y teníamos en Hacho que se las traía, supongo que cuando construyeron las formidables viviendas que desentonaban con la urbanización de la Fuente de la Duquesa, enormes edificios en color rosa salmón o nude como le definen ahora, …tuvo que haber por medio un buen pelotazo o no se construyen esas moles por muy bonitos que fueran por dentro que lo eran, nada que comparar con los hermosos que estaban en frente donde vivía blancos, con recovecos y azulejos moriscos en las escaleras hacia el solárium, con ático y podíamos ver África…pero bueno eso es otra cosa y a la vez internet muestra la diferencia. Lo bueno es qué si España se dejara de mandangas y trabajáramos todos a una, seríamos el país o mejor la nación más importante del mundo, somos así...luego viene la política que ya sabemos que pasa igual que con las familias cuando es política se convierte en la madrastra de casa y...que quieren que le diga, la fama no acompaña.

Quien lo ha escrito se llama don Sergio Acedo. Es técnico en Seguridad. Vive en Málaga. Es padre de dos niños, de 15 y 9 años, y siendo padres la angustia se vive de forma muy diferente Mi condolencia a José y Viki padres del pequeño que tan corto recorrido trajo al mundo DEP angelito D. Sergio Acedo gracias por escribir de forma tan clara y rotunda loque todos los españoles sentimos «Una empresa de Murcia ha fabricado en 8 horas unos tubos que tardan habitualmente en hacerse 48 horas y los ha traído. Una empresa de Alhaurín el Grande ha paralizado sus actividades para construir en menos de 24 horas la cesta con la que bajarán los mineros y un taladro gigantesco. Una empresa de Málaga ha cedido sus cámaras de fibra óptica para tener visión del pozo. Un equipo de rescatadores asturianos especializados en rescates mineros vinieron el segundo día. Decenas de camiones y excavadoras llevan días trabajando en desmontes. Una enorme tuneladora ha dejado sus trabajos en la M-40 y se ha desplazado a Málaga. Una asociación de mujeres de Totalán prepara cada día raciones de desayuno, comida y cena para los cientos de personas que trabajan sin descanso día y noche. La gente de este país es la hostia. Somos líderes mundiales en donación de órganos, y en misioneros por el mundo. Cuando nos ponemos todos a una no hay quien nos gane. Pero hay un puñado de políticos empeñados en que los españoles vivamos eternamente enfrentados, porque viven bien de ello, y porque mientras estemos enfrentados unos contra otros no lo estamos todos contra ellos. Independientemente del resultado final del rescate del pequeño Julen, hemos demostrado una vez más que cuando queremos nos da igual todo lo demás. El día que todos entendamos que esa debería ser siempre la actitud, ese día empezaremos a ser un gran país. Mientras no les demos una patada en el culo a quienes hacen del enfrentamiento y la división su modo de vida, seguiremos poniéndonos piedras en el camino a nosotros mismos». Y en una entrevista ha añadido el señor Acedo que está, como usted y como yo, harto de ver «mujeres contra hombres. Catalanes contra españoles. Españoles contra catalanes. Veganos contra carnívoros. Todos contra todos, y de repente, ves a todos juntos ante lo verdaderamente importante».

Señor Acevedo su carta es de reflexión para los políticos mamadores y deseosos de fotos. Gracias otra vez, no pudo ser, la vida estaba cortada el mismo momento de la caída del pobre crio, atrás dejaba las chuches y el refresco. ¡Ánimo papás, y abuela!, Dios tendría una razón terriblemente poderosa para llevárselo que nunca vamos a saber dar respuesta, la comprendo señora, a usted y los papis del pequeño Julen

Isaura Díaz de Figueiredo