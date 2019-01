Vox y las cavernas

271

Leo en la prensa que Twitter ha suspendido una cuenta porque en ella se comparaba a Vox con los hombres de las cavernas. Digo yo, que bromas aparte, lo de las redes no deja de ser un reflejo más de hacia dónde vamos, con censura, represión y ausencia del sentido del humor.

Y digo, también, que ya puestos, podían cerrar las cuentas de Vox por querer comportarse como los hombres de las cavernas, que eso sí que es grave.

Y, ahora que ya lo he dicho, me reclino en mi sillón, me abro un vino de Toro y me relajo sin miedo. A fin de cuentas, no me afecta: yo no uso Twitter.