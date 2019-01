Un año más ¿Presupuestos Generales del Estado?.

Imagen de la Junta de la reunión en Valladolid entre el presidente Vicente Herrera y el ministro de Fomento. Es un recorte de la foto original, obsérvese el mapa de ferrocarril en el centro.

Ya tenemos presupuestos generales del Estado, o más bien proyecto de dudoso futuro. Todos los años rebusco en él para averiguar qué ha ocurrido con el Acceso Norte o tramo de carretera entre el Helmántico y la Plaza de toros, SA-11. Seguramente es uno de los proyectos de obra, o simulación en forma de proyecto, más longevos de nuestro país. Y que más mala suerte acumula sin duda, lo que sería comprensible si habláramos de cientos de millones, pero son poco más de tres.

En estas estaba cuando el presidente de la Junta recibió al ministro de Fomento, y vicemandamás del PSOE. En España acostumbramos convertir a las infraestructuras en un fin en sí mismo, con capacidad sobrenatural para generar ellas solitas toda suerte de venturas económicas. Lamentablemente diría que provincias como la nuestra revelan que si no forman parte de una amplia estrategia de desarrollo económico no sirven para mucho, sin olvidar claro la mejora de la seguridad vial.

Vicente Herrera, según nota de la Junta, le “ha puesto de manifiesto su preocupación por la disminución de 250 millones de euros que sufren actuaciones muy importantes en autovías y medio urbano en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 respecto a la previsión de 2018, así como por la desaparición de sus correspondientes partidas plurianuales que sí figuraban en los presupuestos del año anterior”. Y me parece muy bien. Claro que me gustaría que también viera la paja en el ojo propio de la Sanidad regional bajo mínimos. Y actuara con la misma contundencia verbal, seguida de acción.

Este es el mapa ferroviario, facilitado por la Junta, que aparece en la foto bajo el título del artículo. Sensación de vertebración territorial, regional en este caso, no parece dar mucha. Sobre todo si lo comparamos al de debajo de estas líneas que es de 1948. Para ser justos, incorpora en verde el ferrocarril de vía estrecha.

Me ha gustado el mapa de ferrocarril que exhibía como fondo, para contraponerlo con alguno de antes del cierre de líneas de 1985. Sobre todo cuando parece que ha entendido nuestro problema de desequilibrio territorial, ahora que acaba la legislatura, sumado a lo que apuntaba más arriba sobre su concepción de las infraestructuras. Desde luego con ese mapa ferroviario no vamos muy lejos, si acaso pasaran algunos trenes muy rápidos.

Recorte montado de la que dicen los PGE 2019 del enlace de Buenos Aires, página 533. No dice nada del futuro de los 2.267.400 de 2018 ¿desaparecerán en el habitual limbo del olvido?

Volviendo a lo que nos interesa más directamente, pongo dos extractos de inversiones del Ministerio de Fomento. El del enlace de Buenos Aires por esa extraña polémica generada, tan inútil como salmantina. Hemos averiguado, siempre se aprende algo, que antes de saber dónde se hará una obra hay que expropiar. Aunque la lógica diga que si no tienes el proyecto de la obra ¿cómo se sabe cuál y cuánto terreno se necesita para poder expropiar?. Confiemos que, polémicas aparte, este error que nos legó José María Aznar se corrija pronto. Aunque este presupuesto no da muchas esperanzas.

Montaje de las páginas 534 y 535 de las PGE 2019 donde aparece el acceso Norte SA-11. Parecen lo mismo y hablan de asfaltar. ¿Qué ha sido de lo presupuestado años anteriores?

Y vuelvo al Acceso Norte. Proyecto herencia de Felipe González y que Aznar no tuvo tiempo de resolver, que adjudicó Zapatero con la mala suerte de quebrar la empresa y ya quedó muy cansado, y que Mariano simplemente no tuvo a bien conocer. Las obras fueron adjudicadas en marzo del 2008 para finalizar en mayo de 2009, pero se removió algo la tierra y nunca más supimos. En los presupuestos se nombra, pero no me gusta bajo qué denominaciones y las cantidades, más parece que lo van a asfaltar otra vez. Esperemos que el nuevo alcalde aplique toda su energía a este tema, y al de la Salud también, y deje de malgastar dinero municipal en algo que tiene que hacer el Gobierno central. ¿El PSOE salmantino, mantendrá también su energía reivindicándolo, pues parece que con Pedro Sánchez tampoco hay mucha suerte?

Foto publicada en su web por la agrupación salmantina del PCE hace unos años, que atestiguan el comienzo de unas obras de las que nunca más se supo.

Para ver la nota de la Junta:

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721199092/_/1284844718338/Comunicacion

Para ver las partidas en el Presupuesto General del Estado de 2019 (se aconseja descargar el pdf y utilizar la función buscar “acceso norte Salamanca”, y “Buenos Aires”, en el artículo se señalan las páginas que nos interesan):

http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_19_A_V8.PDF