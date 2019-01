El Teatro Cervantes lucirá con una nueva iluminación exterior

Lunes, 21 de enero de 2019

Concierto tributo a Il Divo del grupo "The 4 Stations"

El sábado, 26 de enero tendrá lugar a las ocho de la tarde, el acto de encendido de la iluminación artística de la fachada del Teatro Cervantes de Béjar a las 20:00 horas.

A continuación, tendrá lugar la actuación del grupo musical The 4 Stations, que mezcla la lírica con el pop. La entrada tiene un precio de 10 euros.

El espectáculo tendrá una duración de hora y media en la que los espectadores podrán escuchar canciones como Senza Catene (de la película Ghost), Regresa a mí (Tony Braxton), Hallelujah (Leonard Cohen), Caruso (Lucio Dalla), Sólo otra vez (All by myself), o el Adagio.