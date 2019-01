Cuarenta años no son nada

Domingo, 20 de enero de 2019

En memoria de aquellos maravillosos años en los que tantos chavales del Salmantino entrenaban y jugaban mirando a la Unión Deportiva Salamanca

El sábado 19 de enero se han reunido casi una treintena de futbolistas y técnicos del C.D. Salmantino, un encuentro que queda inscrito en el libro de anécdotas de la Unión Deportiva Salamanca, donde llegaron a jugar algunos de ellos, como un precioso recuerdo en el que también se homenajeó a los compañeros desaparecidos. La historia de este excelente grupo humano data de 1979, con el ascenso del juvenil de la UDS, dirigido por Manolín, a División de Honor. En la temporada 81-82 comienza a entrenar al filial de la Unión Deportiva Salamanca, que sufrió su marcha tres años después al incorporarse a Caja Duero, donde también ha fraguado una brillante carrera.

La jornada fue el colofón a un ímprobo trabajo del artífice de esta cita, el entrenador Manuel Rodríguez “Manolín”, que convocó a tantos jugadores que tuvo bajo sus órdenes, a través de las redes sociales y distintos contactos. La labor dio sus frutos creando un grupo de whatsapp que empezó a echar humo para dar a los correspondientes saludos y presentaciones, múltiples diálogos, etc., que tendrían su epílogo el referido sábado en el restaurante Casa Paca y después en diversas cafeterías próximas a la Plaza Mayor, para los que quisieron continuar.

Todos a casa del ‘Pato’

Muchos de los jugadores tuvieron que viajar hasta Salamanca, algunos la víspera, al encontrarse fuera de Salamanca desde hace varias décadas. Al filo del mediodía el grupo acudió al nuevo restaurante del ‘Pato’ José Angel, ‘Directo al grano arroces’, en Crespo Rascón, 12, para degustar sus exquisitos productos. Posteriormente en el restaurante Casa Paca fueron tomando acomodo todos los protagonistas para compartir sus ricos platos, junto a tantas vivencias de aquellos tiempos.

Al principio de la comida, Balta le otorgó a ‘Manolín’ una elástica de la Unión en forma de tributo y agradecimiento: “Te regalamos esta camiseta Manolo porque, por aparte de tus consejos futbolísticos y de que unos llegáramos más alto o menos, por encima de todo nos enseñaste a ser personas, y estamos muy agradecidos”. El míster dio las gracias visiblemente emocionado.

Seve y Corral, muy presentes

Poco después, Balta tomó la iniciativa de nuevo: “Queremos recordar a dos jugadores que no están físicamente con nosotros, Seve y Corral, pero a los que apreciábamos mucho porque eran muy buenos compañeros y grandes personas”. Fueron seguramente los momentos más sublimes de la jornada, en medio de una gran ovación.

Tuve el honor de asistir a este encuentro invitado por mi amigo “Manolín”, y escribo la información del acontecimiento con satisfacción. Me une una buena amistad con muchos de los presentes, a algunos de los cuales no veía desde hace lustros. Reconozco que me ha costado reconocer a unos cuantos.

Balta: “Recordamos a dos jugadores que no están con nosotros, Seve y Corral, pero a los que apreciábamos mucho porque eran muy buenos compañeros y grandes personas”

Presiden la mesa junto a Manolín, Cefe, el entrenador fiel de la cantera que entrenara también al Salmantino y juvenil de la UDS; José Luis Alonso “Guti”, una de las personas más apreciadas que pasaron por el filial, por su competencia y carácter siempre cariñoso y altruista. A la izquierda de Manolín, es el padrino de la ceremonia y lo define… “Guti era nuestro masajista y ‘psicólogo’ ”. Balta, también ex jugador y técnico de la UDS, se encuentra cerca del míster y ha bautizado a este inmenso grupo: “Amigos, nosotros vamos a ser La Quinta de la alegría; que por supuesto, estamos por encima de La Quinta del Buitre”. A propósito, Cabrero, que fuera internacional juvenil y jugara en Primera con la Unión y Albacete, recuerda que en el combinado nacional coincidió con Martín Vázquez, Sanchís, Pardeza, Txiki Beguiristain, etc. que después fueran figuras estelares del fútbol.

Hablando de los internacionales del Salmantino, quizá muchos no recuerden que Manolín también formó parte en categoría juvenil de La Roja.

Y hablando de estrellas, desde el principio se unió al grupo encantado Luis García, un defensa espectacular del Salmantino y La Unión que llegó a la Selección española, Atlético de Madrid y Mallorca. Luis mantiene su carácter discreto, sencillo y educado, siempre junto a su gran amigo Rodero.

Chiqui y el carnaval

Paco “Chiqui” se ha sentado con Cabrero, buenos amigos de siempre. Es el principal animador de la fiesta. No quiere desvelar lo que había de cierto cuando jugaba en la Unión de Primera, entrenada por Felipe Mesones, y lo acusaban de escaparse de los entrenamientos para ir a los toros. Algunos compañeros lo delatan… Cuando llegaban carnavales forzaba la quinta tarjeta para marcharse a Ciudad Rodrigoa los carnavales. El “Pato” le ha dejado su flamante chaqueta verde para hacerse unas instantáneas.

Siguiendo con aquellas personas que no saltaban al césped, preguntamos por Julián, siempre tan querido. Al parecer, el utillero no ha podido estar con el equipo por su estado de salud un tanto delicado. Manolín recuerda que después de los partidos en los desplazamientos, Julián ponía una nota a cada jugador en el autocar, ganándose las correspondientes protestas…

Sigue la comida, me encuentro junto a Caste y Herraéz, un buen tándem en juveniles y Salmantino. Herraéz se prepara también para una comida multitudinaria del Cacereño, donde jugó al final de su carrera. Con mi amigo Caste comento su paso como directivo y presidente del Salamanca, siempre fiel a los colores también en los despachos. Paternina está a mi izquieda, aquel gran centrocampista con el que comentamos algunos nombres que sorprendentemente no tuvieron su oportunidad en la Unión, y “Pater” reconoce… “El caso más sangrante fue Roberto, “el barbas”, que era buenísimo y nunca le dieron su oportunidad, en tiempos de García Traid; fue un caso vergonzoso”.

La jornada fue memorable. Algunos jugadores escriben en la red social creada por Manuel Rodríguez: “Ayer degustamos un día de memoria histórica futbolera. Felicidades a todos. Días como éste nos suben la autoestima. Gracias a todos y a los que os hubiera gustado estar, pero no pudisteis y seguro os veremos en la próxima. Un abrazo”.