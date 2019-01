Feminismo y poder

Lunes, 21 de enero de 2019

Nuestro gobierno dice que es un gobierno ‘feminista’. Que lo diga el presidente no me extraña, porque de él se puede esperar que diga cualquier cosa. No creo que el lector necesite ejemplos que confirmen esa aceptación. Solo quién no quiera ver u oír puede acompañar a este presidente, al cual literalmente ‘no hay por dónde cogerle’, porque se puede encontrar en cualquier sitio, diciendo cualquier cosa.

Me resulta increíble que los militantes socialistas, salvo excepciones (Leguina, Redondo y Guerra, entre otros), asuman esta manera de hacer política.

Pero aún me extraña más que el “feminismo”, se deje manipular y admita sin rechistar que se diga que este gobierno es feminista. A no ser que se confunda el feminismo con el hecho de que haya muchas mujeres en el gobierno. Por cierto, algunas, como la Ministra de Justicia, parece haber dicho cosas que el feminismo no toleraría a nadie.

Me cuesta creer que las personas con tradición feminista se apoyen en independentistas y nacionalistas de todo tipo (de derechas con tintes racistas, de izquierda nacionalista y de anti-sistemas) para llegar al poder y mantenerse contra viento y marea, incluso en contra de sus propias promesas y valores.

Yo creo que para el socialismo y el feminismo lo más importante no debería ser llegar y mantenerse en el poder, sino ejercerlo con ecuanimidad, sin dejarse chantajear para mantenerse en él.

Esta forma de gobernar no es socialista, ni feminista, por favor. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? El objetivo no debe ser echar a la derecha del poder, para gobernar demagógicamente, aunque ni siquiera son buenos demagogos, apelando a conceptos como la igualdad que desmienten en tantas decisiones.

Los políticos que ahora ponen en cuestión la transición son los que más están deteriorando la democracia. Y ellos son los que provocan y alimentan movimientos de “extrema derecha”. Además, ¿cómo habría que denominar a los socios de este gobierno? No necesito recordar al lector que entre ellos hay de todas las ideologías, con un rasgo común, el nacionalismo excluyente, de los que quieren ser más ricos que los demás.

¿Qué ha sido del internacionalismo y el feminismo? ¿Dónde están los socialistas y las feministas? El poder debe estar siempre bajo sospecha y ejercerlo sin escrúpulos, creyéndose además poseedores de la verdad, abre la puerta a la catástrofe. O ¿usted cree que el socialismo y el feminismo saldrán fortalecidos después de esta forma de gobernar?

¿Y qué decir de los que se han servido de la “utopía del 15 M” para formar un partido, también socio de este gobierno? ¿Cómo se puede destruir tanta esperanza en tan poco tiempo?

¿Estamos al final de las ideologías y las utopías? Volvamos a la racionalidad, a ver si encontramos alguna luz.