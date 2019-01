Roberto Aguirre: “Tenemos que ver que nos depara el mercado ante las bajas de Robles y Juanmi”

Viernes, 18 de enero de 2019

Unionistas de Salamanca recibe el domingo a las 12:00 horas a Las Palmas Atlético en el primer partido del año de los salmantinos ante su público

Roberto Aguirre, técnico de Unionistas, compareció este mediodía en la rueda de prensa previa al partido que disputará su equipo frente a Las Palmas Atlético el domingo a las 12:00 horas en las Pistas del Helmántico. Será el primer partido del año de los salmantinos ante su público.

Las Palmas Atlético: es un equipo que funciona muy bien en el conjunto. Será muy complicado de poder superar.

Fichajes en la defensa: se ha ido Iván y se ha lesionado Juanmi. Lo de Juanmi nos ha pillado de sorpresa. Teníamos cubiertos los laterales, pero con esas dos bajas veremos lo que nos depara el mercado. Carlos Quintana tampoco podrá jugar el domingo. Ahora mismo el tema no me preocupa para el partido, pero si para el resto de la temporada.

Frío salmantino: no va a ser algo que influya en el partido. Lo decisivo será competir en la igualdad y en la dificultad que pondremos los dos de encontrar puntos vulnerables para decantar el partido.

Puntos vulnerables de Las Palmas: tiene pocos porque es un equipo muy bien armado y trabajo. Se apoyan mucho entre ellos a nivel defensivo y ofensivo. Nostros intentaremos potenciar nuestras cosas, intentando estar a un buen nivel en el partido.

Peli: la verdad es que cada jugador siempre tiene una situación en el equipo y no sé con que intención puso el tweet. No le he dado ningún tipo de importancia a ello, él trabaja bien todos los días, aunque no está participando. Se ha quedado fuera de la posibilidad de participar desde la llegada de Albisua. Cuando uno no juega siempre lo pasa peor.