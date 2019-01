Asociaciones de vecinos denuncian que las deficiencias en la Sanidad y el Transporte precario condenan a la despoblación a la comarca

Jueves, 17 de enero de 2019

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca, Fevesa, mantuvo el lunes pasado una reunión con representantes de distintos colectivos vecinales de la zona de Béjar para conocer su situación y necesidades, compartir recursos y programas y conocer de primera mano las reivindicaciones más importantes de las personas que viven y trabajan en la comarca.

Como resultado es esa reunión se ha detectado que uno de los problemas más importantes para la comarca, como sucede con el resto de la provincia, es la lamentable situación de la Sanidad pública con quejas por las esperas de hasta 10 días para conseguir cita con el médico. A la escasez de facultativos se suma el problema de sus descansos después de las guardias en Urgencias, ya que no son sustituidos, lo que aumenta estas esperas.

Otra queja de las asociaciones de Béjar es que como los médicos especialistas acuden desde Salamanca, “no quieren venir, llegan tarde y no se respetan los horarios de las citas”. La desesperación de los usuarios no deja de crecer ante la pasividad de las autoridades sanitarias, que no dan respuesta a estos problemas a pesar de las entrevistas mantenidas en Valladolid con los gerentes y directores regionales y provinciales, para reivindicar una solución. Como anécdota que visualiza la decrépita situación de la Sanidad, se puso de manifiesto que el vehículo que está a disposición de los médicos tiene la puerta rota, sujeta con una cuerda.

Ante esta situación desesperante, las asociaciones han decidido prestar su apoyo a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública acudiendo a la manifestación que tendrá lugar el próximo 26 de enero en Valladolid. Para ello se fletará un autobús desde Béjar, en el que los interesados en acudir podrán inscribirse, de forma gratuita, llamando al teléfono 923 21 17 49.

Los representantes vecinales asistentes denunciaron también la mala comunicación que sufre Béjar, que agudiza el importante problema de despoblación de la zona. En este sentido, han señalado que los autobuses de las líneas Adeanueva-Béjar-Piedrahita-Madrid y Aldeanueva-Béjar-Barco de Ávila-Madrid, que antes paraban en otras localidades intermedias, ahora no lo hacen. Además destacan que se ha reducido la frecuencia de la línea de Salamanca y existe una mala comunicación entre Béjar y Candelario. Asimismo, los representantes vecinales han coincidido en que es necesario volver a contar con un transporte ferroviario en este territorio.

Las asociaciones de vecinos de Béjar también exigen más atención por parte del Ayuntamiento ya que aseguran que no se cuenta con ellos ni se convocan subvenciones para apoyar su labor.

Finalmente, Fevesa y el resto de los presentes en la convocatoria, han acordado volver a reunirse el cuatro de febrero para seguir trabajando juntas.