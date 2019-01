Tú Aportas culpa al Alcalde y critica las formas en las que se llevó a cabo la cacería en El Bosque

Las decisiones arbitrarias del Alcalde Alejo Riñones son el origen de los problemas con los venados en El Bosque El Alcalde autorizó hace años la introducción de estas especies en el Jardín Histórico sin ningún tipo de control

Los animales no disponían de crotal ni control sanitario por veterinarios Las decisiones arbitrarias del Alcalde de la ciudad Alejo Riñones de introducir especies de venado sin control en el Jardín Histórico de El Bosque han sido la punta de lanza del problema que después de varios años se ha presentado en el BIC. La falta de control sanitario y sin guías de ganadería de los animales y la inacción ante un problema que se venía venir y denunciado por los grupos de la oposición, demuestran la soberbia política que desde hace años se ha instalado en el equipo de gobierno del Partido Popular. Desde Tú Aportas queremos manifestar nuestra total indignación ante la cacería que se produjo ayer en El Bosque. Una cacería con realas de perros que provocaron el caos entre los animales y carreras sin sentido que provocaron alarma entre los ciudadanos. Si como el Alcalde ha declarado que “no lo hicieron público por no alarmar a la población” ha resultado del todo contradictorio debido a que los tiros de escopeta se escuchaban a cientos de metros de distancia y sin los caminos vigilados por seguridad. Tú Aportas considera que las formas de reducir la especie en el jardín Histórico deberían haberse hecho de otra forma. En primer lugar controlando sanitaria y poblacionalmente la especie desde su introducción hace años y en segundo lugar con métodos que no hubieran sido agresivos como los que se produjeron en la jornada de ayer.