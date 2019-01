Qué tal, ¿van cumpliéndose los brindis de Nochevieja para 2019? Ya hemos transitado la primera quincena de enero y algo de luz se puede ver en el camino. Aquí, quien les habla, “si la salud lo permite”, pidió viajar mucho y hasta enfilar el Camino de Santiago. No creo que el de alguno de ustedes haya sido que el Madrid no le deje ni las pipas al Barça, pues lo tiene difícil. Nunca se debe brindar tan alto.

Además, para que se cumplan los deseos debemos poner algo de nuestra parte: en mi caso, cuidarme, y si alguien alentó tan exquisito gusto, no viva el fútbol por los resultados, la belleza está en la creatividad: chille y que se le oiga bien fuerte que quiere que juegue Isco. Tampoco hay que “cargarse” a nadie por la litera de arriba -suceso que ocurrió en Soto del Real- y no se enfade con ningún individuo porque tenga otra ideología, déjele, estará equivocado o está en su derecho, ¡vaya usted a saber!

Como mi primer deseo era viajar, pateo Madrid y, sin recibir nada por parte de la señora Carmena, debo decir que es una delicia. Hasta descubro al Sabina profeta: Donde el deseo viaja en ascensores / un agujero queda para mí / que me dejo la vida en los rincones / pongamos que hablo de Madrid.

Así, al tomar el Cercanías de Leganés hacia Atocha, una chica con las piernas largas y la falda corta tiene un problema: el ascensor está averiado y las escaleras mecánicas son demasiado empinadas para el recato. Yo no puedo hacer nada. Sonrío, solo sonrío. Perdonen que desde mi altruismo no haga nada para resolver este problema. Ya lo resolvió ella: se quitó la cazadora y con mucho estilo y el asombro de los presentes, no necesitó que nadie la subiera en brazos. Yo dejo de sonreír, soy muy antiguo, perdonadme.

Llego a Atocha y un cartel sale en mi búsqueda: “¡Qué tendrá Madrid que te hace sentir, viajar y vivir!”. Afortunado eslogan. Además, ¿quién dice que en Madrid hay contaminación? ¡No se fíe de esos aparatos! Paseo de la Castellana hacia arriba respiro Madrid y una bocanada de aire familiar, aquel aire que dejé en mi primera juventud, me acompaña como si no hubiera pasado el tiempo.

Al fin llego a mi destino: Visitar la exposición sobre Van Gogh en el Centro Cultural de Bellas Artes. Pero lo mío no es ningún ejemplo. Es sábado y a nadie se le ocurre, sin concertar la visita, ir a ver una muestra original y distinta a las que ofrece un museo convencional. La sala está completamente llena, otro día volveré y espero que la suerte me acompañe.

Desde la calle de Alcalá a la Biblioteca Nacional es un paseíllo, y esta era la opción segunda, no la suplente, por supuesto, sino que estaba dentro de mi particular recorrido, pues después de la polémica sobre la exposición de Leonardo da Vinci, aparte del deseo de ver la obra de Leonardo, mi criterio también me interesaba. Y debo decir que la polvareda levantada por ese gran número de expertos no tiene razón de ser, pues este que les habla esperaba ver más fotografías de Christian Gálvez que del propio Leonardo y, sin embargo, su nombre apenas aparece en una reseña. Todo parece que los referidos intelectuales no creen más que en la enseñanza reglada y menosprecien al autodidacta o al libre pensador. Enhorabuena, amigo Christian, por la exposición y por tu labor y enhorabuena a los catedráticos que han respetado tu trabajo. Para ellos todo nuestro respeto y admiración. Ahora esperamos otra más densa y con la aportación extraordinaria de quienes se postulan como imprescindibles. (Mi maldad llega tan lejos que piensa que entre ellos habrá quienes no recuerden otra cosa que las noches con la tuna).

Pero hay que entender algo que muchas veces pasa por alto, pues con lo anterior no he querido decir que se debe acallar la crítica, no es eso, ya que quien no busca el reverso de las ideas no enriquece el debate o las tertulias, lo nuestro es cortar la inquina. Ustedes me entienden…

Dejamos el paseo por Madrid y volvemos a los deseos para 2019 a ver si, por casualidad, me sale aquello de pedir el VAR para demostrar que una contrarreforma laboral no estaría demás. A los españoles no les hace falta que les presionen para que trabajen y la RL fue una presión añadida que no la merecían. Pero no me pidan consejos para el trabajo, puesto que no los tengo, pienso que, si caes en desgracia, por mucho que intentes ser el más creativo del mundo, lo tuyo estará siempre en “modo avión”. Es lo de Isco. Es lo de Sabina como ese gran poeta de nuestro tiempo… Es lo del poeta desconocido. Es la heterodoxia adobada con ideas irrenunciables. Es el amiguismo de los otros. Es la vida…