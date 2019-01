“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”.

Woody Allen.

El emprendimiento hoy en día es un término muy utilizado en todo el mundo y que ha ganado una gran importancia debido a los altos niveles de desempleo, la baja calidad de los empleos existentes y a la necesidad de muchas personas de lograr una independencia laborar y “estabilidad económica”.

La RAE define la palabra emprender como: “1. tr. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Y etimológicamente emprendedor viene del francés entrepreneur, que significa pionero. A priori esto puede sonar muy bien porque pasas de ser empleado a ser tu propio jefe. En crear tus propios recursos y presentarlos donde quieres. Sin embargo, no todo es tan fácil. El camino es largo y complejo. En muchas ocasiones se trata de hacer grandes malabares porque, por encima de todo, quieres que tu idea y tu proyecto siga creciendo y tenga un futuro. Y eso es lo que llevamos haciendo en UNPUNTOCURIOSO este par de curiosas -Rebeca Martín y Soraya Herráez- desde octubre del 2013.

¿Quién nos lo iba a decir? Hace cinco años que comenzó esta aventura con Unpuntocurioso unida a esfuerzo, ilusión, ideas, constancia, creatividad, aciertos y equivocaciones, alegría, lecturas, etc. Unpuntocurioso no solo nos ha permitido y permite soñar, cumplir esos sueños y llegar a lugares que nunca habríamos imaginado. Nos ha dado experiencia, un gran bagaje y, por tanto, crecer como profesionales. Y, que reconozcan todo tu trabajo y trayectoria como entidad más relevante en materia de gestión cultural de Castilla y León, en el campo de fomento de la lectura, es uno de los mejores regalos y noticias que nos podían dar al inicio de este 2019: ¡SOMOS FINALISTAS DE LOS I PREMIOS DE GESTIÓN CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN! Gracias a la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Castilla y León, quienes han organizado estos premios con la colaboración de las Cortes de Castilla y León.

En esta semana nos comunicaron que éramos una de las 29 candidaturas que estaban valorando como “Entidad mas relevante en materia de Gestión Cultural de Castilla y León”, pero hoy ya somos uno de los tres finalistas en nuestra categoría y las únicas de Salamanca.

¡¡Siiiiiiiiii!! Ha ocurrido. Nos llena de orgullo, satisfacción y emoción. Desde aquí también queremos agradecer a todos los seres curiosos (familia, amigos, niños, jóvenes, profesionales del mundo lector y de la educación, instituciones, etc.) por confiar en nuestro trabajo, acompañarnos en este crecimiento lector, apostar por una nueva metología de trabajo en la promoción de la lectura,… y por todo el cariño recibido no solo desde nuestro comienzo, sino también, cuando os habéis enterado a través de nuestras Redes Sociales (Facebook y Twitter) que somos finalistas. Lo podemos decir más alto, pero no más claro, ¡¡GRACIAS por vuestras palabras, cariño y apoyo!! esta mención es también por y para vosotros.

Sin dejar de cruzar los dedos, deseamos toda la suerte del mundo al resto de los compañer@s y ¡NOS VEMOS EL DÍA 2 DE FEBRERO EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN!.

Unpuntocurioso: Rebeca Martín y Soraya Herráez :) :)