Santolino sigue mejorando y acaba décimo en la cuarta etapa

Jueves, 10 de enero de 2019

El piloto salmantino afrontó la primera etapa maratón con una gran actuación codeándose con los mejores pilotos de la carrera

El Dakar peruano continúa viendo la progresión de Lorenzo Santolino, el piloto salmantino que se está adaptando rápidamente al rally más exigente del mundo y conseguido hoy su mejor resultado en una jornada al terminar décimo en la cuarta etapa, su primer ‘top ten del Dakar. El salmantino se mantiene en el puesto 13 de la general y se consolida entre los mejores de esta edición, en la que está sorprendiendo por su solidez a pesar de ser debutante.

Por tercera jornada consecutiva, Santolino ha sorprendido con su buen rendimiento en su debut en el Dakar, en el que está siendo totalmente competitivo. La cuarta etapa, disputada este jueves entre Arequipa y Moquegua, con 405 kilómetros de especial y 106 de enlace para las motos, era la primera parte de la etapa maratón, en la que los pilotos no podrán tener ayuda mecánica. Eso ha obligado a conservar motores y neumáticos ya que tendrán que salir con lo mismo a la quinta etapa de este viernes, otros 345 kilómetros de especial y 431 de enlace. En total, 1.200 kilómetros en dos días.

Santolino se ha movido todo el día entre los puestos 9 y 12, y ha acabado décimo y mejor español, unos segundos por delante de Oriol Mena (Hero) y por delante de punteros como Luciano Benavides (KTM), Xavier de Soultrait (Yamaha) o la dupla de Husqvarna, Short y Quintanilla, gran perjudicado del día.Por delante, la carrera se ha movido mucho hoy. El mayor beneficiado ha sido Ricky Brabec, que ha ganado la etapa y es el nuevo líder en una clasificación que ha dado un gran vuelco. Quintanilla, que partía primero de la general, ha perdido más de 20 minutos y ha visto como se le echaban encima todos sus rivales. Los siete primeros están en menos de 10 minutos y el Dakar está abierto como el primer día.

“He ido prácticamente solo todo el día, me ha pasado Ricky Brabec, que iba muy rápido y solo le he podido seguir de lejos. He intentado mantener mi ritmo, era una zona de ‘fesh-fesh’ bastante rápida. Tras el repostaje, era una zona de lechos secos y piedra suelta, un poco peligroso. Pensaba que estaba perdiendo tiempo, que no iba muy bien, pero he visto que he recuperado. De mecánica está todo bien, no he dañado la moto, lo único un poco el colector de escape en una piedra. Se tendrá que quedar así porque no hay recambio. Este jueves salida en masa, creo que salgo en primera línea con los de delante”.

La quinta etapa se disputa este día 11 de enero entre Moquegua y Arequipa con 345 kilómetros de especial y 431 de enlace. Es la segunda parte de la etapa maratón y los mejores pilotos harán una salida en línea. Dará paso a la jornada de descanso este sábado.