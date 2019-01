Es humor o zafiedad

El humor forma parte de la actividad esencial y exclusiva del ser humano, al igual que el pensamiento. No hay humor si no hay pensamiento. El sentido del humor es un término muy relativo, casi indefinible e inabordable por naturaleza propia. Es compatible con gran variedad de argumentos y de actitudes.

Su estudio es un tema que ha sido tratado desde Platón, Aristóteles, Hobbes, Kant, Hegel, Schopenhauer, pasando por Baudelaire o Pirandello, Freud, Bergson, Ortega y Gasset, entre otros muchos. También ha sido estudiado en otros campos como antropología, medicina, pedagogía y comunicación lingüística.

Voy a llamar humorismo a la manera de enjuiciar diferentes situaciones con ingenio burlón, próximo a la comicidad, burla, parodia, ironía, sarcasmo, sátira, grotesco, chiste o ridículo.

“Del humorismo se ha hablado tanto”, dijo Clarín, “que ya es hasta cursi el saber lo que es. Pero el no saberlo es mucho más cursi”.

El origen de la palabra humor está en las antiguas civilizaciones griega y romana, desde Hipócrates (460 a. C.) que designaba a cada uno de los líquidos de un organismo vivo; es la acepción del latín de la palabra UMOR-OIS igual a bilis negra, flema y sangre. Teofrasto (372-287 a. C.), contertuliano platónico y continuador de las teorías aristotélicas, relacionó el humor/es con el carácter de las personas. Recuerdo estudiarlo en mí primer año de Filosofía con el magnífico profesor señor M. Albendea:

Individuos con mucha sangre son sociables se les llama sanguinos, color de piel rosáceo especialmente en las mejillas, otros con mucha flema flemáticos, calmados color de piel pálida (ingleses), con mucha bilis los coléricos de fuerte voluntas, impulsivos. La personalidad de cualquier hombre estaba conformada por los cuatro humores, aunque uno sobresalía determinando la personalidad. Los estados de salud se atribuían al adecuado —o inadecuado—equilibrio de los humores en el cuerpo. El equilibrio de la vida se debía, principalmente, a que los humores estuviesen compensados, y toda enfermedad procedía de una perturbación de algún humor.

Para mí, humor es toda situación que produce risa e incluso te identificas con ella

Actualmente creo que los humores del ser humano están alterados, se confunde humor con chulería, lo grotesco con libertad de expresión. Tenemos perlas que todos recuerdan, y no voy a dar un minuto más de gloria a sus cultos creadores, unos antisemitas, otros contra las FFAA, la religión, la monarquía, a favor de machismo… cito algunos prebostes del genero gracioso, ustedes colocan a cada uno en su casilla: Casandra, Valtónyc, Porta, Zapata y…un largo etc, no me importa que lo zafio venga de la parte diestra o siniestra, todos son reprobables por el daño que causan a los entmientos personales.Y para aquellos crisitanos que compran las burguer en McDonald`s ¿se ha enterado me estoy? el “prestiguioso “ escultor Jani Leinonen no duda de poner de payaso, a Jesús de Nazaret,¿será para dar mayor credibilidad a sus amburguesas?

¿Creen que tal como apuntóPlatón y otros hombres de ciencia,estas personas “me digo” tienen la personalidad el carácter y los humores alterados? creo qué sí, que confunden el c...o con las témporas, la libertad de expresión es lo más hermosos que tiene el ser humano, sea en forma de palabra hablada, escritura o dibujo, han de levantar humor, sonrisa, distender los músculos del cuerpo, en definitiva hacernos pasar un rato agradable, no ocasionar sarpullidos que dañen la inteligencia y tengamos que comprar polvos calmantes para sofocar el prurito.

Lo dejo ahí, terminamos de comenzar el año y cambiar los propósitos sería muy bueno, indicaría que nuestra Democracia goza de buena de salud, de lo contrario tiene que pasar el ITV