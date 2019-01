Jolines con la tiparraca “portavoza” da un repelente, un yuyu, verle la cara de feminazi con qué nos deleita día sí y día también..... Pero sobre todo por sus ideas alocadas, irresponsables. ¿Que sarpullido le causa la derecha, que infancia habrá tenido para ser repulsiva hasta el delirio?

Y mira que me lo ha propuesto, no voy hacer caso a tipacarracadas de gente que desea salir en los medios a cualquier precio, por supuesto que el “Chiste es de muy mal gusto”, pero el mal gusto y falta de respeto es igual en la balanza, el fiel se mantiene en equilibrio, si hablamos de judíos en un cenicero, que si subimos al Almirante y Presidente del Gobierno Carrero Blanco a los cielos por una explosión a su paso, si ponemos a D.Felipe o su padre, boca abajo, si limpiamos los mocos con la amada bandera de España, si silbamos al himno nacional, si los titiriteros muestran jueces ahorcados? ... Ahora entiendo porque la Justicia se representa por una mujer ciega. …no sigo se haría interminable la cantidad de locuras que son libertad de expresión para ustedes.

Pero veo que libertad de expresión solo es tal, cuando los atacados son otros. ¿Verdad? Nada… que ya tenemos el sonido de la matraca o la zambomba tocando aunque pasaran los días de fiestas.

De piel mega fina se nos ha vuelto el doctor “Todolose”, se ha contagiado de la llamada "enfermedad de los reyes". Lo entiendo, cuando se viene de la Mareta, de pasar unos maravillosos días alejado del mundanal ruido, cuando los vigilantes de tú seguridad cuidando el perro de agua, mientras paseas entre rocas ferrosas y la toallita que envolvía tu delicado cuerpo ¡por fin se relaja la pobrecilla!… La llegada al mundo “irreal “ que ha creado, debe ser terrible, más que nada por la pataleta infantil que supone que de lo prometido “nanay del nanay”, otro motivo en la Noche de la Magia no puede ser; pero no se preocupe, según su cocinero vamos bien, no convocamos elecciones o nos darían los países de UE el premio Cum Lauden por la gestión digna de copiar, “nos” tan humildes, solo nos interesa desgobernar y seguir mamando de la burra, osea de todos, de verdad, debería junto a su colectivo hacerse ver por un psicólogo. Le explico en qué consiste la enfermedad denominada de Reyes, tenemos otras, como la hemofilia, pero hoy no toca.

La morfea es una enfermedad poco frecuente de la piel que causa manchas decoloradas e indoloras sobre la piel. Por lo general, el trastorno dura varios años y, luego, desaparece solo

Les deseo felices Reyes Magos y no dejen de pedir cositas coherentes, ellos sí saben lo cansinos que nos resultan sus memeces, y a lo mejor cansados de estupideces supinas, les castigan con carbones amargos, que también se suelen poner, porque lo dulce ¿A quién amarga?