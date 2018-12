IU considera que la liberalización del sector ferroviario acabará con los  servicios en la provincia

Jueves, 27 de diciembre de 2018

Desde Izquierda Unida ven con preocupación el anuncio del Gobierno por el que se liberaliza el transporte de viajeros en tren, de acuerdo con lo establecido en el IV paquete de Liberalización Ferroviaria , de forma que a partir de diciembre de 2020 las empresas privadas podrán entrar a competir en el tráfico de pasajeros de Alta Velocidad y Larga Distancia con la empresa pública Renfe.

Pese al anuncio del Ejecutivo socialista de garantizar que Renfe seguirá siendo la empresa prestataria de los servicios de Cercanías, Media Distancia (regionales) y Avant (lanzaderas) diez años más, prorrogables por otros cinco, desde IU de Salamanca consideran que abrir la puerta al sector privado en la prestación de servicios de pasajeros tendrá como resultado una menor y peor calidad de los servicios ferroviarios en el medio rural de la Comunidad.

En palabras del procurador, José Sarrión Andaluz, en el grupo mixto Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León,“la liberalización del sector ferroviario de trasporte de viajeros pone en serio peligro los servicios más vulnerables dentro de la Comunidad, como son los del entorno rural. El sector privado, a diferencia del público, tiene como único fin la maximización de beneficios, por lo que el compromiso de prestación social del servicio no es lo prioritario”.

Para Izquierda Unida de Salamanca este anuncio no puede desvincularse de los informes y auditorías recientemente realizadas y publicadas sobre el coste económico de las Líneas de Alta Velocidad, todas ellas afrontadas por el Ministerio de Fomento, y por lo tanto pagadas con dinero Público. En palabras del Secretario de Organización de IU Salamanca, Francisco Javier Herrero Polo, Se han desmantelado líneas, se han reducido frecuencias, eliminado trenes y prestaciones del ferrocarril convencional, como el Ruta de la Plata, el tren directo a Barcelona, los ferrocarriles hasta Ciudad Rodrigo o las conexiones Salamanca-Ávila, para financiar y pagar el gran despilfarro que ha sido y es el AVE. Es intolerable que ahora se pretenda introducir a empresas privadas en el mismo, a coste cero de inversión para que recojan los beneficios de la Destrucción de un Bien y Servicio Públicos.

Por ello desde Izquierda Unida se alinean con los preceptos defendidos por la Coordinadora Estatal del Ferrocarril, en favor de un tren público, social y sostenible. El coordinador de la Asamblea Comarcal de IU “Tierra de Peñaranda”, Ángel Tejeda, considera que “la liberalización del sector de pasajeros pone en serio peligro los Servicios de ésta y otras comarcas de la provincia. La realidad de los hechos confirma que no existe un verdadero compromiso, por parte de las instituciones europeas y estatales, con las que dotar al medio rural de la Comunidad de los medios y servicios necesarios para fijar población. Sin servicios no hay gente, y sin gente no hay pueblos”.