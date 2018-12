El Coro Ciudad de Salamanca da el pistoletazo de salida al ciclo de Navidad Polifónica

Lunes, 17 de diciembre de 2018

Este lunes ha dado comienzo el ciclo de Navidad Polifónica que tradicionalmente organiza la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. En esta ocasión se desarrolló en la capilla de la Hospedería Fonseca como homenaje al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

Un total de 6 agrupaciones corales intervendrán en los tres conciertos programados, entre hoy y el miércoles. Todos actos darán comienzo a las ocho de la tarde y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Este lunes ha sido el turno del Coro Juvenil y la Coral Polifónica del Coro Ciudad de Salamanca, dirigidos por Naila Zakour. Interpretaron un repertorio que incluye títulos como ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen, ‘Someone like you’, ‘Blue Christmas’, ‘Ave María’ o ‘Dadme albricias’.

Próximas actuaciones

El Coro de Cámara y Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y Danza actuarán el martes 18 bajo la dirección de Marina Sánchez. Interpretarán música religiosa y navideña como “Jubilate Deo”, “White Christmas”, “O Sacrum Conivium” o “Signum”.

El Precoro y Coro de Niños del Coro Ciudad de Salamanca, dirigidos por Naila Zakour, pondrán el broche final a este ciclo interpretando canciones como “Llegó Navidad”, “Ya vienen los Reyes Magos”, “Era Rodolfo un reno”, “The Bells of Christmas Medley” y “Feliz Navidad and Happy New Year Too!”, entre otras.

Fotografía: Lydia González.