El 80% de los castellanoleoneses rechazan el empaquetado con plástico de productos frescos

Lunes, 17 de diciembre de 2018

Todos lo hemos vivido: tras guardar la cola en el supermercado, el cajero nos pregunta si vamos a querer bolsas para llevarnos nuestra compra. El precio: 5 céntimos la unidad, una cantidad que las grandes superficies tratan de justificar alegando que el plástico es perjudicial para el medioambiente. Pero mirando alrededor, la explicación suena, como mínimo, poco convincente, ya que el propio establecimiento utiliza el plástico para casi todo: desde el envasado de los productos frescos, como la fruta, la carne o la verdura, hasta las mismas bolsas que venden a sus clientes.

Esta realidad cotidiana es, sin duda, una de las principales quejas de los castellanoleoneses en materia de sostenibilidad, ya que 8 de cada 10 (81%), creen que empaquetar con plástico los productos frescos y perecederos es “un gasto innecesario y poco sostenible” que son partidarios de eliminar y que, además, se contradice con la política de los supermercados de cobrar por las bolsas de la compra, una iniciativa que describen como “mero ahorro de costes”.

Pero los castellanoleoneses van mucho más allá: 190.000 (11%) piensan que la preocupación por el medioambiente es tan sólo una moda y que no se toman las medidas suficientes. El sistema de reciclado de nuestro país tampoco despierta una opinión mejor: el 52% de castellanoleoneses afirma que es inadecuado ya que no sólo se guía por criterios medioambientales y también responde a intereses de las empresas privadas que lo gestionan.

Sin embargo, pese a ser muy críticos, lo cierto es que los castellanoleoneses no terminan de estar concienciados en materia de sostenibilidad. De hecho, el 34%, un porcentaje equivalente a 600.000 personas, no sabe reciclar correctamente y confunde los contenedores, y el 87% admite que no conoce adecuadamente la cadena del Sistema de Reciclaje.

Éstas son algunas de las principales conclusiones que se extraen del informe “La sostenibilidad y el consumo en los hogares españoles”, realizado por la División de Hogar de Línea Directa Aseguradora y que está en basado en una encuesta a más de 1.700 personas de entre 18 y 75 añosen todo el país.