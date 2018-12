Un Salamanca UDS muy ramplón no puede pasar del empate ante el Real Valladolid ‘B’ (0-0)

Domingo, 16 de diciembre de 2018

El Salamanca UDS volvió a disputar uno de sus peores partidos de toda la temporada y ofreció una de sus versiones más ramplonas en el último duelo del año ante su afición. Las bajas y un gran Real Valladolid ‘B’ descompusieron al conjunto charro. El cuadro dirigido por Antonio Calderón salvó un punto, dado que mereció perder, y suma otra jornada en descenso, a tres puntos de la salvación directa.

El encuentro comenzó con una nueva sorpresa en el estilo de juego por parte de Antonio Calderón, ya que el técnico gaditano apostó por jugar con su ya clásico 5-3-2 con Iván Calero y Víctor Mena como carrileros y Armando, Carvalho y Sergio Molina, la gran novedad, como centrales. En el centro del campo optó por la clase de Amaro, Manu Molina y Carlos Indiano, mientras que Fer Ruiz y Moussa formaron la delantera.

El Salamanca UDS comenzó el duelo intentando generar peligro para meter el miedo en el cuerpo al filial del Real Valladolid, pero la primera ocasión no surtió efecto: Fer Ruiz cabeceó un centro que sobrevoló el área, aunque su remate no tuvo el efecto deseado. Durante el primer cuarto de hora, el Salamanca UDS tuvo un ligero dominio sobre un césped en malas condiciones por las lluvias acaecidas en las últimas horas sobre el pasto, pero el Real Valladolid ‘B’ comenzó a hacerse fuerte con el paso de los minutos y las jugadas.

Waldo, en estado de gracia, volvió completamente locos a Calero y Sergio Molina, que fueron incapaces de frenarle, sin cometer falta, en todas las jugadas individuales. Fue en una acción propia que nació en las botas del ‘11’ cuando se produjo la mayor ocasión de peligro para los visitantes: Waldo apuró hasta la línea de fondo y sirvió en bandeja de plata un balón a placer para Dani Pedrosa, pero el ‘9’ fue incapaz de atinar a la hora de empujar el esférico al fondo de las mallas.

Los minutos pasaron y el Salamanca UDS fue incapaz de realizar su buen juego. Indiano, Manu Molina e Indiano no tuvieron su mejor día y se palpó. Además, la grada tuvo una pequeña desavenencia con Moussa Cámara después de que el delantero africano no persiguiera un balón que se perdió por la línea de cal. Tras ello, Moussa comenzó a espabilar e intentó poner a prueba a Samu, pero su tímido disparo no inquietó al meta pucelano, por lo que fue sustituido nada más comenzar la segunda mitad por Héctor Gómez y quedó claramente señalado para abandonar el club en enero.

El choque llegó al descanso con el marcador inicial y la sensación de que si algún equipo mereció más fue el Real Valladolid ‘B’.

Tras la reanudación, el guión no cambió y el Salamanca UDS estuvo a merced del cuadro dirigido por Miguel Rivera. Salusi, en boca de gol, tuvo en su cabeza la oportunidad de desequilibrar la balanza, pero su remate bajo palos se marchó por encima del travesaño de la portería charra. Calderón intentó cambiar el ritmo del partido y decidió apostar por Júnior, que acumulaba cuatro partidos sin jugar. Fue entrar el joven futbolista dominicano y, por causalidad o no, Fer Ruiz dispuso de la ocasión más clara para los blanquinegros y el Salamanca UDS se metió de lleno en el partido. Cosas del fútbol.

Sin embargo, el bando del Helmántico no logró revertir la situación y estuvo muy cerca de morder el polvo ante la escuadra pucelana, pero la suerte sonrió a un Salamanca UDS que salvó los muebles en un día en el que no debió hacerlo.

FICHA TÉCNICA

Real Valladolid ‘B’: Samu; Apa (Carrascal, min. 79), Corna, Mario, Salisu; Raúl, Zalazar (Jardel, min. 69), El Hacem, Dani; Kike y Waldo (Pablo, min. 87).

Salamanca UDS: Sotres; Calero (Pablo González, min. 78), Armando, Carvalho, Mena; Amaro, Sergio Molina, Indiano (Júnior, min. 64), Manu Molina; Fer Ruiz y Moussa (Héctor Gómez, min. 45).

ÁRBITRO: Pablo González Umbert. Amonestó con cartulina amarilla a Sergio Molina, Manu Molina, Víctor Mena; Jardel.

ESTADIO: Helmántico. Alrededor de 4.000 espectadores.