“ La Lomce era un auténtico ataque a todo lo que era el sistema educativo español”

Sábado, 15 de diciembre de 2018

La ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, ha presidido este sábado el Programa de la Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León, celebrado durante esta mañana en el Colegio Arzobispo Fonseca. Durante la jornada, Celaá estuvo acompañada por el secretario general del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos Romo; el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Francisco Díaz y el vicerrector de Política Académica y Participación Social de la Universidad de Salamanca, Enrique Cabero.

Tras la presentación de Fernando Pablos, Francisco Díaz tomó presencia con un intervención dedicada a la defensa de la universidad, haciendo referencia al gobierno de Zapatero y como este apostó los elaborar becas y una “educación de calidad”. El secretario general de Juventudes Socialistas recordaba con añoranza una etapa en la que la comunidad educativa “estaba unida”, sin dejar atrás los problemas de los elevados costes que afectan a Castilla y León, siendo una de las comunidades donde más caro resulta acceder a una educación universitaria, remarcando el objetivo que tiene el Partido Socialista de “equiparar” a Castilla y León con las demás comunidades.

La Universidad como servicio público

El turno de Enrique Cabero llegó después. El vicerrector centró su discurso en la universidad pública, contextualizando esta en el pasado, concretamente en 1983, donde la universidad se convirtió en una institución “democrática” basada en la igualdad. Una época en la que “El sistema universitario español se convirtió en el gran sistema de la universidad pública”.

“No sobran universitarios”

Cabero aprovechó para eliminar un tópico que está a la orden el día en la sociedad actual: “No sobran Universitarios “ . El vicerrector defendió la necesidad de aumentar los titulados universitarios y remarcó la falta de personal docente joven en las aulas, “la comunidad universitaria está envejecida”.

Para finalizar su intervención, el vicerrector recordó los recortes que la investigación había sufrido durante los últimos años en España, haciendo referencia a otros países del entorno, y alegando que algunos habían decidido utilizar la investigación como medio propulsor para salir de la crisis, siendo España el único que , en su lugar, había apostado por los recortes en investigación para salir de ella.

Derogación de la Ley Lomce

La ministra de Educación marcó el final de la jornada con un discurso centrado en las bases llevadas a cabo por el Ministerio de Educación “que permitan la transformación” . Uno de los temas tratados fue la polémica Ley Lomce, que Celaá definió como un “injerto en el sistema educativo español para considerar la educación una mercancía de bajo precio, bajo un elemento de consumo de bajísimo valor, con programas de bajo valor educativo, y una Formación Profesional básica. Un proyecto cuyas bases están empezando a ser derogada mediante un anteproyecto de ley orgánica que pondrá en marcha una nueva ley educativa y que ya ha recibido el visto bueno del Gobierno.

“Allí donde ha habido conocimiento ha habido desarrollo”

Que asignaturas como la religión no cuenten para la nota media de alumno, o que este mismo no tenga que cursar ética obligatoriamente si ha tomado la decisión previa de no cursar religión, son algunas de las propuestas que contempla esta nueva reforma educativa, que también se centrará en el “impulso” de la formación profesional, pues, según la ministra, actualmente se encuentra “parada”.

María Isabel Celaá concluyó su intervención apostando por la empresa como medio para obtener una “educación universitaria de calidad” . y conluyó su discurso alegando que “es fundamental que nos abracemos a la educación” para convertir el país en un lugar de conocimiento y desarrollo.