“Zaniki es una película sincera y bella, tiene mucha verdad”

Viernes, 14 de diciembre de 2018

“Es una película de ficción, la historia de una familia que es divertida y entretenida. Es una película sincera y bella y tiene mucha verdad. Una película basada en la realidad pero nos hemos permitido nuestras licencias para que todo sea más bello”. Son palabras de Gabriel Velázquez sobre ‘Zaniki’, el sexto largometraje del cineasta salmantino, que se proyectará en el Teatro Liceo de Salamanca este viernes, a las 20.00 horas, y el martes 18 de diciembre. La entrada es con invitación y éstas se repartieron la semana anterior.

El realizador salmantino se sumerge de nuevo en las entrañas de Salamanca, asegurando que “yo busco mis recuerdos, la música de mi tierras, sus paisajes y sus gentes. No quiero que queden perdidos, sino todo lo contrario, darlos a conocer a la gente joven y que ven que nuestras tradiciones pueden ser modernas y divertidas”. Sobre el rodaje, Gabriel Velázquez ha apuntado que no fue fácil cuadrar la agenda con Mayalde “porque parecen los Rolling, tienen actuaciones todas las semanas” y que la grabación se ha realizado en un tiempo récord y con siete grados bajo cero. “Ha sido cosa del día a día, de improvisar mucho en las localizaciones porque lo que queríamos era que fuera sincera y bella” ha declarado el cineasta.

‘Zaniki’ ha pasado ya por varios festivales, entre ellos el de Gijón, donde ha tenido una gran acogida por parte del público. “Está gustando mucho, más de lo que yo me creía”, ha señalado Velázquez.

Por su parte, el folclorista charro Eusebio Mayalde, que protagoniza la cinta, reconocía que “fue una sorpresa que Gabriel me propusiera hacer esta película. Las historias ya no se cuenta en torno al fuego en una cocina y hay que defender los pequeños territorios porque son los los que nos permiten ser gente activa. No podemos permitirnos el lujo de prescindir de tanta sabiduría oral de nuestra provincia”.

En su defensa por la música tradicional salmantina, Eusebio Mayalde ha indicado que “volver atrás no es retroceder” y que la música tradicional de Salamanca “es de boutique” porque es única.

Sinopsis

El filme es un homenaje a los valores musicales y culturales de Salamanca. Para ello ha contado con la colaboración de la familia Mayalde al completo. “Un golpe de sartén puede hablar más del ser humano que un tratado de etnomusicología”, reclama en una secuencia el personaje protagonista.

Ha sido rodada en insólitos parajes de la provincia de Salamanca y ha sido fotografiada de una manera muy delicada por Manuel García, habitual colaborador del director. “Zaniki es puro Folk. Recoger nuestras tradiciones y contárselas a los demás para que no se nos olvide quiénes somos, ni de dónde venimos”. “Zaniki es el apodo que Eusebio ha dado a su nieto y es el alma del propio Eusebio. El nacimiento de un nuevo trovador de nuestra historia”.

Eusebio Mayalde interpreta a un chamán que aúlla como los lobos en las noches de luna llena; un folclorista que hace música con cucharas, con sartenes y hasta con sus propias manos. La naturaleza ha decidido que ha llegado el momento de transmitir su saber a Zaniki, su nieto de ocho años. En un viaje iniciático se echan los dos al monte, en el confín de la meseta castellana, para compartir los ritos más atávicos de su tierra. Hasta que Zaniki tome el relevo como narrador de la tradición.

Foto de Lydia González