La solidaridad une a Peñaranda y comarca en el gran movimiento social que busca conseguir “Un perro para Ainhoa’

Jueves, 13 de diciembre de 2018

Villoría, Paradinas de San Juan, Cantalapiedra y Campo de Peñaranda se unen junto a la ciudad en unos actos distribuidos en las diferentes localidades que buscarán recaudar 12.000 euros para conseguir un perro de asistencia para la pequeña

‘Un perro para Ainhoa’. Bajo este lema se esconde un objetivo y una gran marea solidaria que este jueves se ha presentado en sociedad. Se trata de un destacado movimiento social, en el que participan los Ayuntamientos de Peñaranda, Villoría, Cantalapiedra, Campo de Peñaranda y Paradinas, a los que se unen empresas como Animaciones Karikatura, Proyecfilm o conjuntos musicales como el Grupo Arena o la Charanga Dale Kaña al Asunto.

Todos unidos en la búsqueda común de un mismo fin como es el de lograr conseguir 12.000 euros con los que la familia de esta pequeña pueda adquirir un perro especializado para la niña, con el que podrá mejorar su día a día habitual.

ACTOS EN 5 LOCALIDADES

El Ayuntamiento de Peñaranda, a través de su alcaldesa Carmen Ávila, anunciaba durante la presentación ante los medios, que destinara la taquilla conseguida en el tradicional Festival solidario de Navidad, que tendrá lugar el próximo 28 de diciembre, y en el que colaboraran una amplia representación de artistas locales.

Cantalapiedra, tal y como señalaba el concejal José Manuel Acosta, llevara a cabo un gran Bingo solidario el 4 de enero en favor con la causa, mientras que Campo de Peñaranda destinara la entrada recaudada en el concierto que ofrecerá en la localidad el Grupo Arena el próximo sábado 29 de diciembre y que llevara un euro de coste, tal y como detallaba el edil Ivan Ramos. En Paradinas de San Juan, y también el 4 enero, se llevara a cabo una gran chocolatada benéfica con la causa.

Villoría, tal y como señala su alcalde, Julián Barrera, destinara este año las acciones navideñas benéficas que cada año realizan a conseguir fondos para este fin. Para ello han diseñado numerosas huchas solidarias repartidas por los establecimientos de la localidad, además de ofrecer en su programa diferentes exposiciones, charlas, degustaciones y obras de teatro como la que ofrecerán los populares Kamarú.

Joaquín Fuentes, responsable de Proyecfilm, anunciaba que colaboraran con esta causa donando 0.50 euros de la entrada de todas las proyecciones de la película ‘Mi amor prohibido’, protagonizada por Dani Rovira y Michelle Jenner, que se estrenara en el Teatro Calderón el próximo sábado 22 de diciembre, a lo que añadirán el impulso de la causa en diferentes acciones.

Los padres de la pequeña Ainoa explican que la niña padece una Microdelecion, una rara deficiencia genética que engloba varios trastornos como hiperactividad, autismo o retraso madurativo. Una situación que provoca que la niña sea nerviosa e impulsiva, necesitando medicación todos los días, mañana, tarde y noche, para poder hacer una vida normal. “Hay gente que al no ver un Síndrome de Down o un indicativo físico piensa que quizás no sea más que un problema de su comportamiento pero no es así ni mucho menos” detallan, a lo que añadían que la llegada de ese perro de asistencia será de gran ayuda a la hora de calmar todos esos síntomas y ayudarla a disfrutar de una vida más normalizada.

A todas estas iniciativas se une una hucha solidaria que buscara visitar diferentes establecimientos en Peñaranda, todos los que quieran colaborar con la iniciativa, instalándola en sus negocios de manera temporal para que los vecinos y visitantes que lo deseen puedan aportar también su ayuda con esta destacada iniciativa solidaria.