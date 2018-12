Chalecos naranjas en el Paseo de Zorrilla nº1

La concentración de médicos y enfermeros de área de Castilla y León prevista para el 16 de octubre ante la Consejería de Sanidad fue cancelada: no hubo ese día bata, silbato, cuchara y cazuela. La aparente buena voluntad de los altos gestores de Sacyl en la negociación de mejoras laborales para este castigado colectivo en el que me incluyo justificaba suspender una protesta que finalmente ha tenido que producirse el pasado jueves 13 de diciembre. Allí estuve, en el primer número de la acera de impares del Paseo de Zorrilla, junto al Campo Grande, ante la puerta del viejo Hospital Militar de Valladolid hoy reconvertido en sede de la citada consejería y de la Gerencia Regional de Salud.

Chalecos reflectantes naranjas, los que vestimos en las urgencias fuera del centro de salud los médicos y enfermeros de la Atención Primaria en estas nueve provincias leonesas y castellanas, dieron el color identificativo a esa hora de pacífica concentración. Los silbatos brindaron la estridencia que a duras penas se colaría en los despachos más exteriores del edificio. Las pancartas confeccionadas manualmente y los rimados lemas que coreábamos pusieron letra a nuestras reivindicaciones, resumidas en el manifiesto que se leyó. No faltó el acompañamiento de algunas fuerzas sindicales, sin que sobre mencionar la desafección que muchos médicos y enfermeros sentimos hacia ellas ni el agradecimiento porque ahora se acuerden de nosotros “los áreas” (nunca es tarde y ellos están en las mesas de negociación).

Chalecos naranjas podría haber delante de cualquiera de las diecisiete consejerías sanitarias de la nación (¿de verdad hacen falta tantas?, ¿tan malo sería tener un sistema nacional real?), pero eso no puede ser excusa para escurrir el bulto y diluir la responsabilidad de los actuales gestores sanitarios en Castilla y León. Tampoco puede serlo para quienes aspiren a sustituirlos, de los que se esperan propuestas concretas para abordar la situación y aún no las han alumbrado. Lo que no resulta admisible es que la única contestación del consejero Sáez Aguado pase por fijar como alternativa a las plazas de área las contrataciones como sustitutos por días, ¡no estamos pidiendo más precariedad!, o que se remita a la conformidad de los médicos y enfermeros “con cupo de pacientes”, mal llamados “de equipo”, pues se supone que los de área también estamos integrados en el equipo de Atención Primaria de la zona básica de salud donde trabajamos normalmente. Esa conformidad con empeorar ligeramente sus actuales calendarios de trabajo no puede tener otro fundamento que unas normas precisas y claras para la elaboración de los mismos.

Pero no se reducen a eso las diferencias: para los sanitarios con cupo su justo derecho a librar tras la guardia forma parte de la jornada laboral, mientras que para los de área cada hora que no es de trabajo efectivo no nos suma (trabajamos por horas); los días de libre disposición de un sanitario de área tampoco son jornadas de trabajo que libremente disponemos no realizar, como ocurre con los sanitarios con cupo, que los disfrutan sin merma en su nómina, sino que lo único que logramos es asegurar que ese día no nos asignarán consulta (teniendo en cuenta que nos las asignan normalmente con una semana de antelación, pese a que debería ser programada con mucho más adelanto, escaso perjuicio realizamos)… y que evidentemente esas horas no las cobraremos; y quizá lo más extraño e injusto, que nuestras horas de guardia son más baratas que las realizadas por un sanitario con cupo o un sustituto, ya que se abonan al precio normal sólo si hemos realizado ya las 140 horas mensuales. Menos remuneración por la misma tarea. Por tanto, personal más económico y más flexible, y no sólo interinos, sino muchos con plaza en propiedad obtenida en los procesos selectivos de Sacyl.

Si se conviene en que la existencia de una figura como la de médico de área es necesaria para asegurar la asistencia sanitaria, y quizá no sea la peor de todas las opciones que existen, ¿no es momento de restar precariedad a sus condiciones laborales para que los médicos recién especializados la asuman como una aceptable forma de comenzar su desempeño profesional en lugar de buscar suerte en otros lugares o de descartar Castilla y León como destino? En cuanto a la enfermería, diferente porque no está desarrollada aún la Enfermería Familiar y Comunitaria, ¿no debería seguirse un patrón análogo? Fórmulas mágicas no tenemos los que el jueves nos ataviamos con el chaleco naranja en el Paseo de Zorrilla, pero sí derecho a ser tratados con equidad. Sin privilegios a los que no aspiramos, pero sin agravios que no merecemos después de una década completa de nuestra vida formándonos para ejercer la Medicina.