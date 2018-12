Rosario Pardo actuará en el Teatro Juan del Enzina este viernes

Jueves, 13 de diciembre de 2018

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca ofrece una variada oferta cultural para los próximos días con la puesta en escena de Los días de la nieve, de Alberto Conejero, un concierto navideño de música coral a cargo de los coros de la Universidad de Salamanca (Coro Universitario y Coro de Cámara), un concierto de jazz de la mano de la Big Band de la USAL, y la última entrega de 2018 del ciclo “Salamanca Barroca”, con del Consort de Violas da Gamba de la Academia de Música Antigua.

Los días de la nieve, de Alberto Conejero

Esta obra de Alberto Conejero parte de las memorias y correspondencia de Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández que, con la voz y el cuerpo de Rosario Pardo, se reencarna en esta representación dirigida por Chema del Barco. Una costurera que está a punto de terminar su último encargo: un vestido azul de mar. La persona que se lo encargó presencia estos últimos retoques.

En Los días bajo la nieve, entre puntada y puntada, la costurera rememora su vida, la evoca, la vuelve a vivir. Recuerdos de poesía, de amor y de días de sufrimiento. Una pasión histórica que murió en la cárcel, un padre fusilado en la guerra, una garganta que encierra secretos. ¿Quién espera el vestido?

El soliloquio de quien fuera el gran amor e inspiración del de Orihuela se podrá disfrutar en el Teatro Juan del Enzina a las 21 h. del viernes, 14 de diciembre de 2018.

“Noel, Noel!” y “Una Navidad al sol”

Por su parte, el Coro Universitario y el Coro de Cámara de la Universidad de Salamanca, dirigidos por Bernardo García-Bernalt Alonso, ofrecerán un concierto navideño a las 20 h. del sábado 15, en el Auditorio de la Hospedería de Fonseca. En la primera parte del mismo el Coro de Cámara hará un recorrido panorámico que, partiendo de las primeras obras polifónicas medievales de tema navideño, concluye a finales del siglo XVI con algunas muestras de música en la tradición de la reforma, pasando por los cancioneros ibéricos del primer renacimiento.

En la segunda parte el Coro Universitario cambia radicalmente de ambiente y época, y bajo el título “Una Navidad al sol” ofrece una selección de villancicos y aguinaldos iberoamericanos en los que se percibe un ambiente festivo que deja de lado la melancolía, y nos sumerge de lleno en una celebración estival con ritmos y canciones típicas de Venezuela, Perú y Chile, entre otros.

Big Band y Miguel Rodríguez

El domingo 16, a las 20 h., la Big Band de la Universidad de Salamanca, bajo la dirección de Alberto Palomares, ofrecerá un concierto de jazz en el Teatro Juan del Enzina con el pianista Miguel Rodríguez como artista invitado.

La agrupación musical interpretará música de Ira y George Gershwin, Mercer & Schertzinger, Charlie Parker y Miguel Blanco, entre otros, así como clásicos como Fly Me To The Moon, de Bart Howard.

Música para soprano y consort de violas de Henry Purcell

Finalmente, para comenzar la última semana antes de las vacaciones, el Consort de Violas da Gamba de la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca y la soprano Dagmar Šašková, bajo la dirección de Sara Ruiz, interpretarán una serie de obras que bajo el título de “If Love is a sweet passion” comprenden parte esencial de la producción para viola da gamba y soprano del gran compositor Henry Purcell.

Esta cita, en la que se podrán escuchar fragmento de The Fairy Queen, Dida and Aeneas¸ así como las Fantazia 3, 5, 7, 8 y 11, entre otras obras del Orfeo británico, se desarrolla dentro del ciclo “Salamanca Barroca”, organizado por el SAC y el Centro Nacional de Difusión Musical. El concierto tendrá lugar a las 20:30 h. del lunes, 17 de diciembre, en el Auditorio de la Hospedería de Fonseca.

Las entradas para Los días bajo la nieve tienen un precio de 12 € (10 € para la comunidad universitaria). Las entradas para el concierto de la Big Band tienen un precio de 5 € para todos los públicos. Las entradas para el concierto del Consort de Violas da Gamba tienen un precio de 8 € (6 € para la comunidad universitaria). Todas las entradas se pueden adquirir a través de la web de SAC, en MERCATUS (C/Benedicto XVI, 22), Long Play (C/Rúa Mayor, 6) y una hora antes del comienzo del espectáculo en el lugar del espectáculo.

Para el concierto de Navidad de los coros de la Universidad de Salamanca, la entrada es libre con invitación. La recogida de invitaciones será durante los días 13 y 14 de diciembre en horario de 11 h. a 13 h. y de 17 h. a 19 h. en la Conserjería de la Hospedería Fonseca (se entregará un máximo de dos invitaciones por persona).