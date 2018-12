Nueva estafa por medio de teclados falsos en los cajeros automáticos

Jueves, 13 de diciembre de 2018

El sistema fraudulento registra el PIN de la tarjeta y no expide la cantidad de dinero solicitada

El teclado falso registra la clave de la tarjeta y no emite la cantidad solicitada

La imaginación de los amigos de lo ajeno no descansa. La Guardia Civil ha alertado de un nuevo método de estafa y que consiste en la colocación de teclados falsos en los cajeros automáticos. Cuando el usuario trata de retirar efectivo en uno de estos cajeros, el dinero no saldrá, pero el teclado falso habrá registrado la clave de la tarjeta.

Ante esta situación, la Guardia Civil ha recomendado a través de Twitter que “si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero, no te vayas”. En este caso recomiendan comprobar que la ranura de salida del dinero no esté tapada, a la vez que alertan de tener cuidado con supuestos ‘ayudantes’ y avisar al banco o entidad financiera para que compruebe si se ha registrado movimiento alguno en la cuenta.