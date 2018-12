Perfumerías Avenida se queda al borde de la machada ante el Dynamo de Kursk (56-58)

Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Silvia Domínguez tuvo en sus manos la oportunidad de mandar el encuentro a la prórroga en la última jugada del partido, pero su bandeja no entró y la victoria acabó cayendo del lado ruso

Perfumerías Avenida se quedó al borde de dar la machada esta noche en el encuentro de Euroliga que le enfrentó al Dynamo de Kursk. Las perfumeras acabaron sucumbiendo (56-58) ante el invicto conjunto ruso en un encuentro que llegó igualado hasta el último minuto de encuentro. Silvia Domínguez tuvo en sus manos la oportunidad de mandar el encuentro a la prórroga en la última jugada del partido, pero su bandeja no entró y la victoria acabó cayendo del lado visitante.

El pabellón municipal de Wüzburg volvió a lucir el aspecto de las grandes noches y, aunque en esta ocasión los aficionados no pudieron marcharse del todo felices por la derrota, ver a Perfumerías Avenida competir de tú a tú contra uno de los máximos favoritos al título, seguro que estrechó aún más la confianza entre aficionados y equipo.

Y es que únicamente faltó la victoria para redondear un gran encuentro del equipo salmantino. En ningún momento del partido le pusieron las cosas fáciles al Dynamo de Kursk, llegando hasta el último minuto con opciones reales de ganar el partido y marchándose del Wüzburg con un sabor agridulce tras haber podido forzar la prórroga en la última jugada del último cuarto.

Sin embargo, en esta ocasión no ocurrió como ante el Fenerbahce. La bandeja de Silvia Domínguez no entró como en aquel partido que se marchó al tiempo extra y acabó cayendo del lado de las azulonas. Esta vez el sueño de Avenida de batir al invicto Kursk acabó en esa jugada infortunada que no entró.

A pesar de ello, gran partido de Perfumerías Avenida que desde el primer cuarto dejó claro que no vendería barata la derrota jugando en casa y ante su público. Y así se marcharon con ventaja de uno tras los diez primeros minutos de juego. Reaccionaron las rusas de la mano de Stewart, Charles y compañía en el segundo cuarto para marcharse con ventaja al descanso.

Fue tras la reanudación cuando Perfumerías Avenida regresó al partido gracias a una gran actuación de Eldebrink desde el exterior. Llegaron a estar con ventaja sobre su rival las salmantinas, pero tirando de calidad y experiencia, el Kursk no dejó que se marchasen en el marcador y el encuentro llegó parejo hasta el último minuto. Con empate a 56, las rusas anotaron su ataque y las salmantinas no. Pudieron forzar la prórroga, pero no lo consiguieron. La victoria voló del Wüzburg a pesar del gran encuentro realizado por las integrantes de Perfumerías Avenida.