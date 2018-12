Propietarios de la finca de El Tremedal derriban una pilona de un remonte de La Covatilla

Comunidad de Propietarios de la Finca ‘El Tremedal’. Solana de Ávila En el día de hoy y en virtud del Auto de fecha 11 de febrero de 2016 (Ejecución de Títulos Judiciales nº 68/2015 del Juzgado de Instrucción número uno de Piedrahita) hemos procedido a iniciar los trabajos de retirada de una serie de elementos, tras quedar probado que perturban la posesión pacífica de los terrenos de la sierra del Tremedal que limitan con la estación de esquí La Covatilla. Esta actuación se lleva a cabo, tras un último Decreto del Juzgado de Piedrahita que desestima, con fecha 4 de diciembre de 2018, las últimas alegaciones del Ayuntamiento de Béjar (copia del cual se adjunta) tras haber incumplido el ayuntamiento la obligación de hacer y estar sujeto al depósito de 17.771’39 euros para el pago de estos trabajos que, debiendo realizar, no ha hecho. En concreto, el ayuntamiento debería haber retirado entre otros elementos: La última pilona del remonte del telesquí, así como la torre auxiliar que le sirve de contrapeso, que invaden la propiedad de la sierra del Tremedal.

La torre para webcam y caseta auxiliar Restos de vallado que invaden la finca en una superficie de 300 m2 en la pista natural ‘Canchal Negro’. ​Lamentamos profundamente que el Ayuntamiento de Béjar haya rechazado de manera reiterada cualquier posibilidad de acuerdo para que estos elementos no fueran retirados e incluso para que el dominio esquiable de la estación pudiera ampliarse con varias pistas de esquí, tal como se acordó de manera unánime por esta Comunidad de Propietarios y se ofreció por escrito, Lamentamos, igualmente, que esta retirada de elementos se tenga que realizar justamente ahora, cuando se ha dictado el último Decreto, pero esta coincidencia en el tiempo no debe achacarse más que a la contumaz actitud del ayuntamiento que ha recurrido hasta el final todas las decisiones judiciales, pagando abogados y costas con el dinero de todos. Los trabajos se irán desarrollando a medida que las condiciones climatológicas lo permitan, ya que el ayuntamiento, a pesar de estar obligado, no nos ha permitido el acceso desde la estación. El Presidente de la Comunidad de Propietarios de la finca ‘EL Tremedal’

Francisco Montero Moral