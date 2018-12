ENTRE PUENTES

EL PUEBLO AGOTADO (II)

Bien, pues después de todo esto: Cuando oímos en el hemiciclo, en ese parlamento de debates y leyes, para mejorar la vida del ciudadano español, a sus señorías, desde el primer ministro, a sus ministrables y portavoces de todo color de partido,- no defiendo ninguna camiseta-, ninguno desde el responsable más cercano en los Ayuntamientos- (lo hemos oído todos), mentir en más de una ocasión, defendiendo corruptelas, intimando con individuos que nos han engañado, agitando la bandera de más de una comunidad, con su presidente autonómico a la cabeza, cuando este debe rendir cuentas en los tribunales, por enriquecerse, después de jurar servir a España. Es lastimoso, vergonzoso e insidioso, oírles batallar solamente por ocupar la poltrona, asistimos cada día a, una clara demostración de soberbia, una obscenidad, una provocación y un insulto al país, a la democracia y a sus rivales políticos. ¡No sé si se han visto sus “señorías” en estas arengas, en estos mítines, o en el estrado del Congreso!.. Hagan ese ejercicio… Y verán… que no me falta razón para tener que expresarme en estos términos.

La respuesta de esta España, su sociedad casi al unísono, (exceptuando aquellos vándalos, gamberros y violentos, que apedrean roban e insultan) además de su protesta a esta “pandemia” de corrupción, han salido a la calle, porque ya no quiere permitir de aquellos que elija para gobernar en cualquier lugar, la manipulación, la mentira, la falta de argumentos, el confusionismo, la falta de respuestas, y las doctrinas fanfarriosas, con las que quieren hacernos creer que somos “tontos”. Esta sociedad, su juventud con base universitaria, ha madurado, sabe de la verdad, del sentido común, de aquello que puede compartir, ya no esta tan lejana de la clase política. Son jóvenes que están tomando el testigo, como se ha visto en muchas manifestaciones, son los que han salido a pescar chapopote, son los que se ven obligados a salir de su tierra en busca de trabajo, son los que con títulos universitarios tienen ante si un horizonte desolador, a estos ya no se les puede engañar con “triquiñuelas” y argumentos “turulatos”, muy propio de políticos sin ideas, talento e imaginación, ya se tiene en cuenta quien es cada cual, aunque se sigan colando mediocres en las listas, con el afán de medrar en la política.

El mensaje de estas últimas encuestas y manifestaciones, tiene mucho de denuncia social, de hartazgo, de sentir que después de votar apenas se tiene en cuenta al ciudadano, a los colectivos, agrupaciones y profesionales de muchos sectores, cansados de tanto aturdimiento, de promesas incumplidas, de dogmas y banalidades estrafalarias llenas de burocracia que aplastan y ralentizan las demandas sociales de progreso, de justicia, de educación, sanidad, trabajo. En definitiva de su calidad de vida, por eso ya no tienen confianza en autoridades ni políticos endiosados, prepotentes, huérfanos de ideas y eficacia, que se justifican con cabriolas verbales para aferrarse a su poltrona, descargándose de responsabilidades culpando a otros con burdas estrategias y razonamientos donde se advierten las maniobras puestas en escena a diario. No es gratuito que esta convulsión social que se vive hoy, sean tan solo en protesta de unas vergonzosas tramas corruptas, abusos y prebendas sin control, cierto que son la espoleta, para advertir, llegue quien llegue, que hay que contar con el pueblo, que hay que acercarse, que tienen que oírle y trabajar por el. Lo ha dicho alto y claro, pero si no lo entienden.- Les digo, que no se puede gobernar de espaldas al pueblo… ¡Si; sí… al mismo… que la Carta Magna llama Soberano…!

Fermín González- salamancartvaldia.es blog taurinerías