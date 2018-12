Martes, 4 de diciembre de 2018

En estas semanas se han hablado mucho de violencia hacia las mujeres. Motivos no dejamos de tener.

Y se dice, casi como un “mantra” indiscutible, que el romanticismo es peligroso para las mujeres. “Sufrimos mucho a causa del romanticismo”, decía una estos días.

¿Qué piensa usted? ¿Y en el caso de los hombres?

Yo no lo tengo tan claro. Depende lo que se entienda por romanticismo. Una mujer romántica según el Diccionario de la Lengua Española es “sentimental, generosa y soñadora”. Son características con combinan bien con el “enamoramiento” o ser características de la personalidad de la mujer.

¿Quiere decirse que las mujeres deben ser “frías”, “egoístas” y “realistas o desconfiadas”? Espero que no se quiera decir eso.

En ninguno de los dos casos se trata de características “peligrosas”, en sí mismas. Las personas enamoradas suelen tener esas conductas en la relación amorosa. Y las mujeres sentimentales, generosas y soñadoras no tienen por qué ser tontas, dejarse engañar o abusar por parte de un maltratador.

Yo creo que entre los peligros mayores para una mujer ante un posible maltratador están, entre otros: no tener autonomía económicas, saber que le será difícil encontrar trabajo, ser dependiente emocionalmente (con un estilo de apego ansioso que le lleva a agarrarse a un clavo ardiendo antes de separarse), tener una cultura de sumisión y deber matrimonial o familiar inadecuado (resignación, compromiso que no se debe romper, disposición a perdonar al agresor, etc.)

Por otra parte, la culpa es siempre del agresor, su falta de ética y su falta de autocontrol, además de otras muchas causas que se combinan con éstas. Un hombre bien socializado, con una ética de las relaciones sexuales y amorosas (ética del consentimiento, igualdad, salud, placer, bienestar compartido, cuidados, la vinculación y desvinculación, etc.), por un lado, y con autocontrol, por otro, no agredirá a una mujer. Y si la mujer es sentimental, generosa y soñadora, podrá estar encantado con ella. Hombres y mujeres podemos ser sentimentales, generosos y soñadores. Y no sufrir por ello.

Por mi parte, considero que es más útil educar a hombres y mujeres en los derechos y en los buenos usos de la libertad. En la autonomía propia, el derecho a la vinculación (para ellos los dos deben decir sí) y el derecho a la desvinculación (basta que uno diga no). No somos media naranja de nadie, sino una naranja entera que rueda sola o acompañada por la vida: ¿durante cuánto tiempo? Podemos y debemos decidirlo, no estamos atados, ni somos de nadie. Pero sí podemos, “sentirnos emocionados, ser generosos y soñar juntos”, si lo decidimos libremente y somos éticos.