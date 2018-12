La Constitución que nos dimos entre todos

263

Esta semana nos contaron que una mujer de 65 años se suicidó mientras llamaban a la puerta de su casa para desahuciarla. Entonces supimos que entre todos y todas nos dimos una Constitución en la que se ampara el derecho a una vivienda digna.

Nos dicen con frecuencia que el 15% de la población (según la manera de contar de nuestros gobiernos) está en el paro. Menos mal que nuestra Constitución, esa que nos dimos entre todas y todos, nos ampara y nos reconoce el derecho a trabajar y cobrar por ello.

Ha sido noticia el inmenso aumento de las listas de espera en la Sanidad Pública. Tanto recorte y tanta privatización es lo que tiene. Pero no importa, la Constitución que nos dimos juntos y juntas garantiza que los poderes públicos tutelarán la salud pública.

¿Sigo? No, que me llamáis aguafiestas. Que me decís que os amargo el 40 aniversario de la Constitución que nos dimos entre todas y todos, ese papel mojado que sólo sirve para mantener privilegios y doblegar a los que nada tienen.

Feliz aniversario. Yo no me di esa gran mentira que tú festejas con el nombre de Constitución.