El Colegio Calasanz participa en la celebración de los 40 años de la Constitución Española

Jueves, 29 de noviembre de 2018

David Guinaldo, alumno de 6º de Educación Primaria, ha sido uno de los seleccionados para participar en la lectura de manifiestas sobre la Constitución Española

El colegio Calasanz ha participado esta mañana en la celebración del 40 Aniversario de la Constitución Española, organizada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

El acto ha comenzado con una conferencia de Don Agustín Tomás Sánchez de Vega. A continuación se ha realizado una mesa redonda bajo el título “Pensando la educación en España desde la Constitución de 1978”, en la que participaron diferentes cargos públicos locales y nacionales, junto con profesores de la Universidad de Salamanca.

David Guinaldo, alumno de 6º primaria del colegio Calasanz, ha sido uno de los seleccionados, entre alumnos de primaria y secundaria de la provincia de Salamanca, para participar en la lectura de manifiestos sobre la Constitución Española. David ha dado voz al artículo 50 de la Carta Magna:

“El derecho a las pensiones me parece importante debido a que las personas mayores de 65 años ya no se encuentran en las condiciones físicas necesarias para poder trabajar. Las personas que han realizado un trabajo duro se merecen una recompensa y un descanso. Las personas mayores deben ser valoradas de forma igual sin importar el trabajo que han ejercido, raza, sexo etc. El sueldo mínimo de una pensión debería ser superior al que hay actualmente.

Sí las personas mayores no tuvieran una pensión no podrían tener acceso a hospitales, medicamentos, comida, transporte, ropa… solo se mantendrían un tiempo con los ahorros que han conseguido durante su larga vida de trabajo. Para mí este derecho está un poco olvidado ya que las personas mayores están muy poco valoradas y muy olvidadas. Se tendrían que fijar en el trabajo que han hecho durante toda la vida, ya que gracias a ellos tenemos una sociedad bastante buena. Tenemos que cuidar a las personas mayores porque cuando nosotros tengamos esa edad nos gustaría que nos trataran bien.”

El acto ha finalizado con un concierto de alumnos del conservatorio superior de Castilla y León.