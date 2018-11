Salamanca recibirá a los mejores magos del mundo el 2 de enero

Jueves, 29 de noviembre de 2018

‘Salamanca vive la magia’ en un espectáculo único que tendrá lugar el 2 de enero en el Teatro Liceo, en dos sesiones, a las 18.00 y a las 21.00 horas. Gala que será conducida por el mago Karim y que reunirá a los grandes artistas del momento, como los españoles Manolo Costa y Minganillo, el italiano Alberto Giorgi, los rusos Lazer Wizards Nataly Perva y el americano Andrew Basso, considerado el sucesor natural de Harry Houdini, el mago más famoso de todos los tiempos.

Se trata de la tercera edición que demuestra que "el público quiere sorprenderse", tal y como apuntó Juan Mayoral, acompañado por el concejal de Cultura, Julio López, en la presentación de la gala. Seis magos para un espectáculo que, como añadió López, aúna "magia, humor e ilusionismo". Las entradas se venden desde 14,80 euros y las del patio de butacas cuestan 21,15 euros.

Venta en taquilla

Descuento para grupos más de 10 localidades del mismo espectáculo, se aplicará un descuento del 15%. Estos descuentos son aplicables para precios superiores a 10 €. No son acumulables con otro tipo de descuento si no se realizarán de la venta telefónica o por Internet. No se realizarán descuentos en determinados espectáculos no realizados directamente por la Fundación.

Venta telefónica

Teléfonos: 912 302 200 y 610 649 410 Horario: todos los días de 10:00 a 24:00 h

Un cartel de lujo

Esta gala es un espectáculo familiar conducido por el mago español Karim, un artista polifacético, que se caracteriza por unir magia y comedia mezclando monólogos, números de magia cómica y actos visuales como las sombras chinescas. Junto a él estarán el mago chino Wei Dong, el americano Andrew Basso, el dúo ruso-francés Lazer Wizards, el italiano Alberto Giorgi y los españoles Manolo Costa y Mindanguillo.

Wei Dong (China) es la primera vez que actúa en España y nos presentará uno de los espectáculos más sorprendentes de la magia tradicional china, LOS CAMBIOS DE MÁSCARAS INSTANTÁNEOS. Esta especialidad estaba vinculada inicialmente a representaciones teatrales que nada tenían que ver con el ilusionismo. Actualmente se considera este género como una rama del arte mágico por ser inexplicable y desconcertante, al mismo tiempo que nos trasladará al folklore y la cultura de la china milenaria.

Andrew Basso (USA) es el campeón mundial de escapismo y está considerado el “sucesor natural de Harry Houdini”. Basso llega a España, por primera vez, con un espectáculo que pondrá al borde del abismo a los presente, porque Basso desafía realmente a la muerte en cada actuación provisto únicamente de inexplicables técnicas y su extraordinaria habilidad en escena. Su número de la “CELDA DE LA TORTURA DE AGUA” de Harry Houdini, ha hecho contener la respiración al público de los cinco continentes.

Lazer Wizards es un dúo formado por una acróbata rusa y un mago francés apasionado por las artes visuales. La unión de la magia y la tecnología da lugar a un espectáculo de ciencia ficción con un número de manipulación de luz y láser.

Los españoles Manolo Costa y Mindanguillo aportan el perfecto equilibrio entre ilusionismo y clown, junto con otras disciplinas artísticas como la música y el teatro. Desde que iniciaran su andadura en 2014 han conseguido grandes e importantes logros, convirtiéndose en referente internacional dentro de la magia cómica. Poseen seis de los premios europeos más importantes en el mundo del ilusionismo actual, habiendo sido seleccionados para representar a Europa en el mundial de Corea 2018 en dicha categoría.

Alberto Giorgi y Laura (Italia) se encuentran entre los exponentes más interesantes del ilusionismo europeo. Su trabajo estilístico les lleva a desarrollar un universo único y mágico, lleno de máquinas increíbles inspirado en las más bellas fantasías de Julio Verne y Wells GH. Sus personajes parecen surgir de las primeras páginas de su novela o una película moderna de Tim Burton, por su enfoque innovador y visionario.