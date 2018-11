Animales ¿políticos?

Poco podía imaginar el bueno de Aristóteles cuando definió al hombre como un animal político[1] que el paso de los siglos desgastaría tan profundamente el adjetivo que nos asignó reduciéndolo apenas a nada. Cuando el filósofo griego enseñaba a sus alumnos en el Liceo les trasmitía que para actuar en beneficio de los ciudadanos, es decir en lo político, debían tener credibilidad, gozar de buena reputación y conocer los deseos y sentimiento de los demás.

Hoy, está a punto de finalizar una nueva campaña electoral, esta vez en Andalucía. Otra campaña mas en que se pone manifiesto (como en tantas otras) el declive de las exigencias aristotélicas para quien afirman tener vocación política. Porque una buena parte de los pretendientes a la Presidencia de la Junta, aspirantes a liderar la política autonómica, gozan de escasa credibilidad, su reputación en muchos casos está en entredicho y apenas se interesan por los deseos de sus conciudadanos. Todo esto ocasiona dos efectos perversos que se retroalimentan.

Por un lado los políticos no hacen política, sus palabras son puro artificio electoral, puestas en escena, protagonizadas más por el insulto y los intentos de desacreditar a sus oponentes que por la presentación de propuestas concretas sobre políticas sociales y de futuro. Por otro lado los ciudadanos ya hastiados de esos circos, se alejan de la política, pierden interés en ella y dejan de ejercer como auditores civiles frente a las acciones de los que ansían ostentar responsabilidades públicas. Lo que a su veces favorece el que los políticos se sientan cómodos rodeados de una indiferencia social que les exige muy poco y les deja hacer.

Los seres humanos hemos perdido vocación política, salvo en casos extremos, y esto facilita que adquiera un mayor protagonismo nuestra parte animal. “La genética nos une. La cultura y la sociedad nos separan[2]”, afirma Javier de Santiago Guervós, Catedrático de Lengua Española en la Universidad de Salamanca. En demasiadas ocasiones, nuestras acciones – por ejemplo a la hora de votar - son respuestas inmediatas a estímulos, son fruto de una reacción genética heredada que no dejamos madurar en la razón, esa razón que es precisamente la facultad que nos ha permitido alcanzar el status de seres humanos.

Y eso es precisamente lo que persiguen nuestros políticos en los debates, mítines y espectáculos electorales, hacer llamadas directas a nuestros instintos animales, no a nuestra razón. Sus discursos apelan a nuestro a nuestro deseo de pertenencia al grupo (instinto gregario), a nuestro temor a ser rechazados o excluidos sino no cumplimos con los comportamientos que se supone debemos tener como manada. La disidencia está mal vista.

De sus interminables disertaciones, de su manipuladora oratoria, es casi imposible entresacar cuáles son sus propuestas, pues sus intereses se centran en convencernos de que votar al adversario no nos conviene. Ellos, todos ellos, hacen un llamado a nuestros temores: a perder el trabajo o la casa, a no poder tener una pensión o que se nos niegue la atención sanitaria, a que nuestros hijos no puedan estudiar o la inseguridad ciudadana se apodere de nuestras calles a causa de la inmigración, a que España se rompa. Alimentan nuestro miedo (otro instinto animal) para poder vendernos seguridad, una seguridad que sólo es posible con ellos, ya que los otros son corruptos, fascistas, ladrones, radical, cobarde, golpistas, indigno, sinvergüenza, populistas, imbécil, hooligan, etc.

Resulta vergonzoso observar el comportamiento de muchos diputados y senadores en las Cámaras, de la misma manera que resulta aburrido y estéril escuchar los debates, pretendidamente políticos, de los candidatos a la Junta de Andalucía y otros similares. Cada día el discurso político es menos político y más tabernario, cada día los políticos son menos políticos y más vendedores de productos consumo, más manipuladores que persuasivos.

¿En qué se diferencian nuestros politicos de un vendedor de aspiradorasn o de coches? La respuesta puede ser que, aunque todos intentan vendernos su producto, los dos últimos lo hacen utilizando una oratoria mucho más educada. En algún momento los ciudadanos, que asistimos impasibles a este bochornoso espectáculo, deberíamos decir ¡Basta ya!

Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990 afirmaba: “Siempre me animó enormemente si un ataque era particularmente hiriente porque, bueno, si me atacan personalmente, significa que no tienen ni un solo argumento político”. Lo que viene a significar que hoy los argumentos políticos brillan por su ausencia. ¡Qué pena!