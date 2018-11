La Federación FEDAMPA calfica como “un fiasco” el programa RELEO PLUS

Lunes, 19 de noviembre de 2018

Argumenta que la Junta devolverá cerca de 6 millones de euros de estas becas que no se han empleado

La Federación de ampas de centros públicos de la provincia de Salamanca (FEDAMPA) ha mostrado, una vez más, sus críticas al programa RELEO PLUS, que consideran “un fiasco contra el que está en contra toda la comunidad educativa”.

En este sentido, explican que “la Consejería de Educación devolverá de su presupuesto destinado al RELEO PLUS cerca de 6 millones de euros, que corresponderían a las becas de libros destinadas a familias con rentas bajas, pero que no se han empleado porque los libros se les entregaron desde el centro escolar, gracias a la donación de otras familias (y que muchas de ellas no reciben nada a cambio)”. En resumen, sostienen que “la Junta se ahorra dinero a costa de las familias”.

Comunicado de FEDAMPA