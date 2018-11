España, lider. Reconocimiento a D. Manuel Vicent

El periódico El País, que últimamente me da disgustos, hoy –por ayer, domingo- me ha proporcionado una alegría. Uno de sus columnistas de cabecera, aunque su columna aparezca en la trasera, D. Manuel Vicent ha publicado el artículo “Líderes”. En él desgrana los motivos por los que los españoles debemos estar contentos de serlo y de vivir en un país que “ha sido declarado el mejor país del mundo para nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para viajar solos sin peligro por todo su territorio”. Invito a leerlo porque aumenta la autoestima.

Dejé de comprar El País, pero no de leerlo, cuando cambió su originaria línea ideológica pluralista por otra pelín más sectaria, lo que se me evidenció, por ejemplo, cuando rechazó publicar los artículos que le remitía mi maestro, el teólogo abulense afincado en Salamanca, D. Olegario González de Cardedal. Naturalmente, en una sociedad abierta y pluralista cada uno es libre de escoger la línea ideológica que quiera y todos tenemos la obligación ciudadana de intentar tener línea propia. Yo también.

Una columna periodística no da para expresar todo lo que se piensa, no hay espacio ni es conveniente aburrir al lector. Tal vez por ello D. Manuel Vicent no incide en las causas de por qué los españoles somos tan buenos en determinados ámbitos. Y así, se me ocurre preguntarme: ¿qué tienen en común países tan distintos y distantes como Japón y España para ser líderes mundiales en esperanza de vida, siendo en este caso nosotros los segundos?

Italia y España, a la par, somos los que menor índice de suicidios sufrimos. En este caso tenemos muchas más cosas en común pero nos diferenciamos en que nosotros somos la nación más antigua de Europa e Italia una de las más modernas, si no la que más. ¿Por qué razón común, si la hay, ambos países somos líderes mundiales en este indicativo tan importante del alma de la modernidad? ¿Por qué razón o razones, no siendo España el país más rico de su entorno económico y cultural, tenemos un sistema de Salud tan bueno, de los mejores del mundo, si no el mejor, a pesar de los defectos por todos conocidos?

¿Cuál es el motivo por el que España es el país con menor violencia de género en Europa, a pesar de que se nos abran las carnes cada vez que una mujer, un niño, o un anciano muere o sufre injustamente?

A mí se me ocurre un manadero de razones que, sin ser el único, porque una democracia moderna –D. Manuel Vicent recuerda al respecto, apoyándose en The Economist, que nuestro nivel democrático está por encima de Bélgica, Francia o Italia- alimenta su caudal de muy diversas y complementarias fuentes. Señalo el manadero: el Evangelio lleva inculturándose en España al menos mil ochocientos años, si no más. Y así, sin ánimo de ser exhaustivos, creo que había menos obesidad mórbida y menos colesterol malo cuando era obligatorio no comer carne roja los viernes, mientras que ahora muy poca gente joven entenderá lo que acabo de escribir. Habría que investigar también, en la línea del neurólogo norteamericano Paul Servan-Schreiber, agnóstico por cierto, en su libro Anti cáncer, qué hay de común entre el rezo acompasado del Rosario en grupo, la Ascética y la Mística y el cuidado del espíritu de nuestros grandes Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o Ignacio de Loyola, y la meditación de las religiones tradicionales japonesas. La veta de la espiritualidad, trascendente o inmanente, es prometedora. ¿Osaremos despreciarla?