Antonio Calderón: “Hay que saborear este empate como si hubiéramos sumado tres puntos”

Domingo, 18 de noviembre de 2018

El técnico del Salamanca CF UDS espera que este empate in extremis sea “un punto de inflexión”

Sin grandes aspavientos, pero sí con el alivio del trabajo bien hecho y de la recompensa a medias, el técnico del Salamanca CF UDS, Antonio Calderón, comparecía en sala de prensa tras el empate ante el Real Madrid Castilla en el descuento. Calderón espera que “pueda ser un punto de inflexión. Hay que saborearlo como si fuesen tres puntos. Hemos rescatado uno y si me siento satisfecho porque el equipo ha tenido capacidad de rehacerse y lograr el empate. Me quedo con ello y con el apoyo de la afición, a pesar de que el grupo es frágil”, comenta.

“Si la pasada semana me fui disgustado por los minutos finales, en esta también me quedo con ellos, pero en lo positivo, ya que el equipo ha tirado de casta. En el descanso ya entró con mucha confianza, pero el gol te condiciona mucho”, añadía, a la vez que confesaba que cambió a Calero porque sufría una sobrecarga muscular y prefirió no forzarlo.

“Para nosotros ses como si hubiésemos conseguido los tres puntos, pero somos conscientes de que ya no nos vale un punto. No va a ser fácil, pero hay que ir a por ello”, comenta un Calderón que tiene claro que “la gente responde porque el equipo lo está dando todo. Puede tener errores o falta de capacidad, pero lo da todo. El primer tiempo le hemos dado un repaso y estoy seguro que entre afición y equipos vamos a conseguir salir del bache”, sentenciaba.