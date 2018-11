El Salamanca UDS tira de épica para empatar con el Castilla en el tiempo de descuento (3-3)

Domingo, 18 de noviembre de 2018

El equipo charro afrontó los últimos diez minutos perdiendo por dos goles, pero el arreón final y dos tantos de Fer Ruiz permitían el empate que acabó en un estallido de júbilo con la afición

Espectacular empate in extremis de. Salamanca CF UDS ante el Real Madrid Castilla, un equipo con jugadores que en breve estarán en la élite, entre ellos el salmantino Sergio López. Tras una gran primera parte, el equipo charro, el equipo se vio desbordadado por la calidad y rapidez de la cantera blanca en la segunda parte, pero un arreón de raza en la recta final permitía el milagro con dos goles de Fer Ruiz. El primero en el 83 para mantener viva la esperanza y el otro diez minutos después de cabeza para poner un empate para, al menos, poder levantar la cabeza, porque siendo justos, este equipo ha habido partidos en los que ha merecido más.

El equipo blanquinegro, con distintas novedades en el once inicial, en especial la entrada del último fichaje, Víctdor Mena, salió a por todas de inicio, sabedor de la importancia de los tres puntos en juego, sobre todo tras la dura derrota del último partido en el Cerro del Espino. Al minuto avisaba Owusu, pero sin acierto. Sin embargo, los fantasmas de otras veces aparecían a los once minutos en una jugada por la derecha en la que Víctor Mena no puede atajar a su par, éste centra y De Frutos pone el 0-1. Con poco, el Madrid se llevaba mucho.

Sin embargo, el Salamanca UDS no le perdía la cara al partido y a los 23 minutos, Owusu ponía el empate y las cosas volvían a su sitio. El equipo blanquinegro dominaba ante un Real Madrid que esperaba su oportunidad. Incluso le anulaban un gol por fuera de juego a José García.

Todavía Owusu e Iván Calero gozaban de ocasiones antes del descanso.

Lo cierto es que el equipo charro pudo irse por delante, pero nada más comenzar la segunda mitad el panorama cambiaba. De Frutos ponía el segundo en una gran jugada y en el 73 llegaba lo que parecía la sentencia.

El equipo charro estaba roto, pero de nuevo ahí sacaba fuerzas de flaqueza y con los tantos finales de Fer Ruiz, lograba un empate para soñar antes del derbi.

Ficha técnica:

Salamanca CF UDS: Alcolea, Tyson, Víctor Mena, Toño Vázquez, Armando, Amaro (Moussa, min. 71), Owusu, José García (Antonis min. 65), Ivan Calero (Fer Ruiz, min. 46), Manu Molina y Pablo González.

Real Madrid Castilla: Luca, López, Fran García, De la Fuente, Manu Hernández Jaume, De Frutos (Alberto, min. 66), Fidalgo, Cristo, Seoane (Martín, min. 75), Feuillassier (Dani Gómez, min. 80).

Goles: 0-1, min. 11, De Frutos; 1-1, min. 23, Owusu; 1-2, min. 52, De Frutos; 1-3, min. 73 Cristo; 2-3, min. 83, Fer Ruiz.

Árbitro: Eiriz Mata, gallego. Amarilla a Víctor Mena.

