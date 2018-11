¿Hay botas de fútbol especializadas?

Todavía me acuerdo de mis mejores botas de fútbol que llegaron a mi casa en día de Reyes Magos, botas usadas, reparadas, embetunadas en marrón, con hiladillos blancos inmaculados hasta que jugábamos en aquellos campos de tierra embarrados, sin tacos, con tiras anchas que cruzaban de lado a lado de la suela y punteras prominentes. Una maravilla de calzado para la época que, sin dudarlo, superaban a mis zapatos de Gorila con aquel piso alto de “tocino” que resultaban más pesados y menos manejables al contacto con aquellos balones “albondigones” de badana impregnados de grasa de caballo. Aquellos recuerdos a mí nunca se me borrarán…

Por eso me llamó la atención un artículo firmado por Ana Callejo Mora (29.10.2018) sobre las cualidades que deben reunir las actuales botas de fútbol y, sobre todo, el mensaje de que “una bota de fútbol inadecuada puede provocar lesiones en varios puntos de las rodillas o de los pies”. Incluso diversos miembros de la comisión deportiva del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía opinan: “En los últimos tiempos, la tecnología y la investigación en el calzado específico para el fútbol han conseguido que las botas sean bastante completas, tanto para la propia funcionalidad y exigencias del fútbol hacia los pies como para la prevención de lesiones”.

Las lesiones de rodilla, en el pie, etc., pueden achacarse a la elección de las botas. “Al ponernos de pie sobre unas botas de tacos, hay puntos de presión muy concretos” originando lesiones como “hiperqueratosis”, durezas, problemas de inestabilidad con riesgo de esguinces o fracturas por estrés. Por supuesto, antes de elegir botas habrá que saber el tipo de césped sobre el que se juega, bien sea natural o artificial, o el sistema de mantenimiento aplicado. Un césped artificial tipo “moqueta” requiere botas sin tacos prominentes, son los denominados “turf” con menos agarre al suelo, el multitaco será necesario en el césped de gama media, por supuesto en la última generación de hierba artificial se utilizarán botas con menos tacos y de mayor tamaño. Al respecto del césped natural, las botas con tacos de aluminio o mixtas serían las preferidas por su excelente agarre. Por supuesto, todavía no han desaparecido los campos duros de tierra, o albero, que nos llevarían a manejar con una bota multitaco de goma, fundamentalmente. Se incide en las posibles lesiones de fracturas del quinto metatarsiano quizás porque la anchura o la rigidez de la suela es un elemento a considerar, es importante que flexione correctamente en la zona metatarsal (donde nacen los dedos) y no por el centro de la bota.

Los expertos insisten en que el concepto “salud” debe priorizarse sobre el “rendimiento”. Personalmente, siempre me gustaron las botas de 6 tacos para los campos blandos de hierba, ya conocía sin embargo que “cuanto mayor es el número de tacos, más y mejor se reparte el peso del cuerpo y menos puntos de hiperpresión aparecerán”. En cuanto a la forma de los tacos, éstos pueden ser redondos, triangulares y en “media luna”, que permita pivotar sobre uno mismo y giros que no dañen tobillos y rodillas. Yo siempre recomendé a mis porteros, o defensas, la bota de seis tacos por su capacidad de agarre y para evitar sorpresas en los resbalones inesperados. Recomiendan los podólogos de Andalucía un material que transpire lo máximo posible, que disminuya la temperatura del pie dentro del calzado, evitando materiales “plásticos”.

Y algo para los papás que quieren ahorrar en las botas de los niños: “Con un número más grande perdemos prestaciones y puede aumentar la inestabilidad; con uno más pequeño aparecen roces y hematomas en uñas y dedos. Los doctores Algaba y Páez comentan: “Usar un número mayor puede provocar roces en la piel, que conlleven la aparición de lesiones tipo flictenas (ampollas)”. Del mismo modo, se aconseja que “las botas deben quedar lo suficientemente sujetas para que el pie, en su interior, no se desplace ni suponga un esfuerzo superior el mantener la bota ceñida al pie para que funcionen como un único elemento. Pero hay que evitar una presión excesiva de los cordones sobre el dorso del pie…” Respecto a ciertas botas que incorporan una especie de calcetín se señala que “El sistema está diseñado para un aumento de sujeción del tobillo y mejores sensaciones propioceptivas de sujeción del pie”. En todo caso, la tecnología incorporada a las botas está mejorando generalmente sus prestaciones. Quizás por ello el fútbol vaya evolucionando a mejor…

Salamanca, 16.noviembre.2018.