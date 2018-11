“La clasificación del Burgos no me dice nada porque son un gran equipo”

Viernes, 16 de noviembre de 2018

El técnico espera “un partido igualado” frente al conjunto castellano, “igual de exigente que ante el Fuenlabrada y Ponferradina”

Unionistas afronta este domingo a las 12:00 horas en tierras burgalesas un importante encuentro ante un rival directo de la zona baja de la tabla. Los salmantinos visitan al Burgos, equipo que actualmente ocupa plaza de descenso con doce puntos, por lo que de conseguir la victoria hundiría a un rival directo y saldría reforzado de cara a las próximas jornadas. Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas, analizó en duelo en la previa.

Ganas de sumar: ha sido una muy buena semana después del partido del domingo. Siempre queda ese sabor dulce tras la victoria. A nivel de efectivos ha ido muy bien. Ahora mismo tenemos muy pocos fuera del grupo, solo Pau y Gallego.

Burgos: la clasificación del Burgos no me dice nada porque es un buen equipo, con buenos jugadores y gran potencial. Será un partido igual de exigente que ante el Fuenlabrada y Ponferradina. Intentaremos que no se sientan agusto, que se fracture lo que propongan y plasmar nuestra autoridad en el juego. Buscaremos superarles en todas las facetas del juego.

Seguir sumando: espero seguir con esta racha. Siempre tenemos posibilidades de ganar. Queremos seguir sumando y alargar la dinámica. No es fácil. Hemos conseguido sumar frente a equipos muy fuertes.

Albisua: le he visto muy bien estos días. Le veo muy bien a nivel de ritmo. Ha entrado bien en los entrenamientos. Está preparado para jugar ya, a pesar de llevar pocas sesiones. Por estado físico y preparación estaría perfectamente preparado.

Pocos goles: cada partido puede ser diferente y puede haber circunstancias qua hagan cambiar los registros goleadores. Veremos como transcurre el partido. Entiendo que será exigente para los dos. Son datos que están ahí y ya veremos.

Desplazamiento de aficionados: ya estamos acostumbrados a tener a los nuestros con nosotros. La influencia que tienen en lo emocional de los jugadores es importante. Lo veremos en El Plantío, lo verán los rivales y lo que buscamos es estar a la altura de ellos en el campo.

Estímulo anímico: así ha sido tras ganar a la Ponferradina. Estamos anímicamente en muy buen estado, pero también es verdad que tras el partido contra la Ponferradina dejamos a un lado la victoria y nos centramos en el siguiente. Nos entramos mucho toda la semana en el Burgos y en que va a ser otro partido similar a estos últimos.