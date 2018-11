Caza de brujas en Salamanca: Hoy Gabriel de la Mora

Si alguien dudaba de que la represión se abre paso en Salamanca cada vez con más fuerza, la última semana nos ha dejado varias perlitas.

En el último Pleno del Ayuntamiento, el viernes pasado, día 9 de noviembre, el Concejal del PP, Julio López Revuelta, se atrevió a decir que “si prohibimos los lazos amarillos no tendremos que quitarlos”. Y luego, ¿qué prohibiremos? ¿los lazos de cualquier color? ¿los objetos amarillos?, no acierto a comprender en qué están pensando cuando dicen expresiones como ésta.

En el mismo Pleno, el Alcalde (de cuerpo presente, pero con la mente allá donde esté Pablo Casado), cercenó la libertad de expresión de la Concejala de Ganemos Pilar Moreno, exigiéndole que retirara una expresión que había incluido en una frase a modo de ejemplo. Hay cosas que ofenden la sensibilidad de nuestro alcalde, incluso en “modo ejemplo”. Pues no sé yo si no tendrá la piel demasiado fina para la carrera que pretende; supongo que de aquí para adelante, tendrá que oír cosas más gordas.

Y ayer asistimos a otra ignominia en forma de justicia politizada. El fiscal que llevaba el caso contra Gabriel de la Mora, y que había hecho declaraciones en el sentido de que iba a pedir la absolución, fue sustituido en el último momento por otro “más de la cuerda” que pide, entre otras cosas, 1 año de cárcel. Lo cual supone de facto, impedir que De la Mora se presente a las próximas elecciones. Ese es su único objetivo: callar a la oposición. Como al PSOE lo tienen calladito desde hace mucho y los de C’S son aliados, el único escollo que impide al PP seguir haciendo lo que les venga en gana, como en los últimos 25 años, es Ganemos Salamanca en general y el Concejal De la Mora en particular.

Se escudan en que calumnió al Cuerpo Nacional de Policía: MENTIRA. Ni en el post de Facebook objeto de este juicio se hablaba del Cuerpo, ni está en el ánimo de Gabri algo así, yo misma le he oído decir en alguna manifestación “no os metáis con la policía, porque están aquí para hacer su trabajo”.

Es cierto que en su post arremetía contra dos policías (no contra el Cuerpo, sino contra dos personas físicas), pero lo de la calumnia es indefendible porque en ningún momento dio sus nombres. La mayoría de la población no sabemos a qué personas se refiere. Quienes sí les hayan reconocido, es porque conocen perfectamente ese mundillo y porque ya habrían oído anteriormente rumores al respecto.

Tal vez un concejal electo del ayuntamiento no deba escribir en el tono en el que escribió Gabriel (digo tal vez, porque yo personalmente no entiendo que un concejal tenga que ser comedido en sus opiniones: no le pagamos para ser comedido sino para gestionar en nuestro nombre y para decir las cosas claras, no comedidas), pero en cualquier caso, una opinión, por muy desacertada que pueda parecer, no puede ser castigada con cárcel. Venga de quien venga esa opinión.