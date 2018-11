Víctor Mena llega al Salamanca UDS con “las pilas puestas” y dispuesto a ayudar cuanto antes

Jueves, 15 de noviembre de 2018

Cedido por el Córdoba, quiere aportar “trabajo defensivo, subidas por banda y, sobre todo, intensidad”

Víctor Mena llegaba a última hora del miércoles a Salamanca y este jueves ya se ponía a las órdenes de su nuevo técnico, Antonio Calderón, junto a sus compañeros. Y es que el lateral izquierdo cordobés llega al Salamanca CF UDS cedido hasta final de temporada por el Córdoba y lo hace con ganas de ayudar cuanto antes. De hecho, aunque estaba sin ficha en su equipo, reconoce que ha estado “entrenando a ritmo de Segunda, aunque es cierto que el ritmo te lo dan los partido, pero claro que estoy a disposición del técnico”.

En su presentación, a cargo de Álvaro Tejedor, reconocía que es un jugador que aporta “trabajo defensivo, también me encanta tener la pelota. Puedo aportar subidas por banda y, aunque no lo parezca, veteranía y, sobre todo intensidad”. Y es que a pesar de tener sólo 23 años acumula casi 100 partidos en Segunda B primero con el San Roque de Lepe y los dos últimos años en el filial del Córdoba, que alternó con el primer equipo en Segunda y en Copa del Rey.

El futbolista reconocía que “hay muy buen grupo. No conocía al míster, pero sí a su segundo -Manuel Robles-. Me ha dado la bienvenida y es verdad que he venido en una época intensa -en alusión al partido ante el Real Madrid Castilla y el derbi-, pero hay buen grupo y el mister tiene las ideas bastante claras”, sentenciaba.