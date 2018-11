"Ya nadie tiene memoria, se está almacenando todo en los móviles"

Martes, 13 de noviembre de 2018

El decano de la Facultad, Alfonso López Rivero, ha inaugurado las II Jornadas de Ciberseguridad, junto con el director del Centro Nacional de Excelencia y Ciberseguridad (CNEC), Enrique Ávila; el auditor, José Aurelio García; el coordinador de las jornadas Alfonso Valdunciel, y el alumno Alfonso Caamaño.

Tras el inicio, el director del CNEC ha impartido la primera conferencia, titulada 'Ciberespacio hoy, ciberespacio mañana'. Durante su intervención, Ávila ha explicado que en la sociedad actual existe una excesiva dependencia de la tecnología, por lo que "estamos entrando en un universo nuevo que es el ciberespacio en un momento de exploración en el que hay riesgos y también oportunidades". Según el experto, "se está creando un 'supracortex colectivo' donde nadie tiene memoria y se está almacenado todo en los móviles, creando una memoria colectiva". Por ello, ve necesario considerar la ciberseguridad como una inversión y reconocer el salario de los profesionales que se dedican a ello.

Uno de los riesgos que implica la dependencia tecnológica es, según el responsable "la entrada de tecnología para hacer las cosas con eficiencia, no con eficacia y con el mínimo coste posible". Un ejemplo de ello, ha subrayado el director, es "la inversión que se debería hacer respecto a la seguridad en la logística relacionada con la comida".

Ávila ha asegurado que el Estado español ha trabajado desde hace años en generar una estructura de toma de decisión adecuadas, pero remarca: "nunca hay suficientes recursos y estamos desperdiciando muchos talentos, no solo tecnólogos, sino juristas, economistas...". Otro de los riesgos de no captar el talento para mantener la seguridad del Estado son, afirma, "las corporaciones trasnacionales que manejan más recursos, detectan tempranamente el talento y ofrecen mejores condiciones que las administraicones públicas".

El director ha insistido también en la necesidad de invertir y no obtener beneficios a partir de la reducción de salarios: "por lo que si no investigas y no generas proyectos transgeneracionales no se puede trabajar sobre ciberseguridad".

Porteriormente, el ingeniero I+D software embebido en Albalá Ingenieros S.A., David Meléndez Cano ha explicado por qué trabajar en ciberseguridad, no como una moda, sino por la necesidad de futuro para empresas y organismos públicos.

La jornada ha concluido con la conferencia de José Aurelio García, auditor, codirector de DTIF.unex.es y cofundador de ANCITE, quien ha explicado a los participantes cómo detectar fake news.