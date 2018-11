La Vuelta Pedestre regresa un año más el 25 de noviembre

Martes, 13 de noviembre de 2018

Una nueva edición de la prueba fue presentada esta mañana en el Ayuntamiento de Salamanca en un intento de recuperar la esencia que tenía en la década de los sesenta

El Ayuntamiento de Salamanca colabora un año más con la Vuelta Pedestre que se desarrollará el próximo día 25 de noviembre y que está incluida dentro del calendario autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

El concejal de Deportes, Enrique Sánchez – Guijo, junto al presidente del Club Atlético Salamanca – Caja Rural, José Luis de la Prieta, y el director comercial de Caja Rural, Agustín Pérez, dieron a conocer hoy los detalles de esta prueba que alcanza su VI edición y que tendrá un recorrido de cinco kilómetros, con salida y llegada en la Alamedilla. Con la organización de la carrera, los organizadores buscan recuperar la esencia de la antigua vuelta pedestre que se realizaba en la década de los 60.

La prueba contará con tres recorridos en función de las categorías: uno de 5.000 metros y salida a las 11:00 horas para las categorías sub 16, sub 18, sub 23, sénior y veteranos; otro de 1.500 metros con salida a las 12:00 horas para las categorías sub 14 y sub 12; y un tercero de 600 metros con salida a las 12:20 horas para las categorías sub 10 y sub 8.

El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el próximo 23 de noviembre o hasta completar el cupo de inscripciones fijado en 700 participantes. Las inscripciones se pueden formalizar de manera presencial en Deportes Chache (calle Bermejeros, 52-54) o a través de la página orycronsport.com. La cuota de inscripción será de diez euros para los participantes en la modalidad de 5.000 metros y gratuita para el resto.