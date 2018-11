Confianza y fe viva

Domingo, 11 de noviembre de 2018

Teresa, la jardinera de luz sigue cosechando éxitos por la provincia de Salamanca

Esto es lo que han demostrado mantener a lo largo de los siglos los vecinos de Horcajo Medianero. Veneran y se sienten particularmente orgullosos de una devoción mariana, la de Valdejimena, que se ha afianzado con los años, y que fomentan y comparten con todos los que allí se acercan, con la seguridad de saberse protegidos en todo a lo que sus vidas concierne, por una Virgen nacida de una encina en las cercanías del pueblo y que aún dentro de su propia ermita, parece mimetizarse con el entorno.

Horcajo Medianero se ubica en la ladera de un cerro, y debe su nombre al hecho de estar flanqueado por dos arroyos, y haber estado siempre en una mediana de tierras que ahora demarcan nuestra provincia y la de Ávila. Lugar tranquilo y silencioso donde el campo de esta Comarca del Alto Tormes se cubre de dehesas con ganado bravo y campos de cereales que alimentan a sus moradores. El cielo parece haberles bendecido también con una imagen mariana que ha dado lugar a la tan conocida ermita de Valdejimena que atrae a gentes de toda la provincia en la romería de Pentecostés. Y como por toda la provincia también ha peregrinado el grupo de teatro ‘Lazarillo de Tormes’, con su trabajo “Teresa, la jardinera de la luz”, hasta esta localidad llegó en una tarde de noviembre que inicia el fin de semana de la celebración de sus fiestas patronales de san Martín de Tours.

El empeño de la Diputación salmantina de que esta obra pueda ser conocida en tantas localidades como sea posible dentro de nuestra tierra charra, se ha satisfecho con creces a lo largo de todo este año, por un grupo de actores que ha sabido elevar a cotas profesionales un montaje sin precedentes en este ámbito cultural como es el teatro, en cuanto a buena calidad, originalidad y número de representaciones. Y es que ‘Teresa, la jardinera de la luz’ ha concitado en torno a ella a miles de personas que como en el caso de la peregrinación a Valdejimena han confiado en acudir a conocer un acontecimiento, que salvando las distancias, encierra toda la emoción humana que sólo almas especiales y diferentes como la de Teresa de Jesús irradian, cuando se las conoce de cerca.

‘Lazarillo de Tormes’, lo ha conseguido. Se ha acercado a la Teresa mujer, y proyectándola a través de los que la rodeaban, amigos o no, la ha entregado en una dimensión diferente, en la que sus cualidades no fueron más que el motor que impulsó su vida por los caminos que ella quiso trazar. Horcajo Medianero, recibió esta particular puesta en escena en el escenario de su iglesia parroquial que celebraba las fiestas de su patrón san Martín, caballero que también supo compartir con los más desheredados, como la seductora, inteligente, libre y profunda Teresa supo hacer en su siglo y dejarlo como legado a los posteriores. La música renacentista de Salinas vuelve a salir de unos dedos que acarician el teclado de un órgano, que con sus notas se balancea junto a las palabras de un guión sucinto a la vez que preciso, no exento de mordacidad, frescura a la vez que sencillez y elegancia, y que junto a las que la maestra dijera, hace que sus hermanas carmelitas hagan de la narración de su vida y obra el conjunto perfecto que conduce a lo más profundo de su espiritualidad. La interpretación firme y rotunda que lleva a cabo el actor que representa al dominico, esencia del poder de la Inquisición de la época, es el contrapunto que completa una sinfonía de reflexiones, debates, lirismo, lecturas y relatos que dentro de unos preciosos cuadros escénicos construyen el conjunto dramático.

Durante mucho tiempo se han fabricado en Horcajo Medianero, y de forma artesanal, ladrillos, baldosas y tejas, que con la paciencia de manos sabias y la sencillez moldeable de la arcilla han dado lugar a grandes y bellas construcciones. La gente de este pueblo ha sabido reconocer pues, esta hermosa construcción teatral, que tiene el mérito de acercar a la vida nuestra de cada día, a una mujer que parece estar hecha con la solidez y sencillez del barro, la luz de la inteligencia y el espíritu de comunión que en Valdejimena se respira todos los Pentecostés. La campana de la torre del reloj de Horcajo Medianero marcaba el ritmo de sus versos finales: “Confianza y fe viva...”.