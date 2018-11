La Asociación Taurina 15 de Octubre lamenta la drástica reducción de festejos taurinos en la villa ducal

Lunes, 5 de noviembre de 2018

ALBA DE TORMES | La junta directiva se muestra preocupada por el bajón en festejos populares, la imagen del callejón y la ausencia de una corrida de toros

La directiva de la Asociación Taurina 15 de Octubre se reunió el pasado viernes con el objetivo de analizar la situación actual que vive el mundo taurino en la villa ducal, especialmente lo sucedido en las últimas Fiestas Patronales de Santa Teresa.

La drástica reducción de los festejos taurinos en Alba de Tormes durante las pasadas fiestas fue uno de los temas más comentados antes y después de las fiestas. Desde la directiva de la asociación lamentan que en tres años se haya pasado de organizar "tres encierros de novillos con capea, dos encierros nocturnos y una corrida de toros con diestros punteros a solamente organizar dos encierros de novillos, ningún encierro nocturno y una novillada en lugar de la corrida de toros".

La Asociación Taurina no se muestra contraria a la organización de una novillada, ya que "como aficionados vemos necesario el apoyo de las novilladas, pero pensamos que Alba de Tormes merece algo más, mínimo estar a la altura de las últimas corridas de toros celebradas en la villa ducal y también en muchos pueblos de la provincia de Salamanca".

La asociación se muestra "muy preocupada" por el bajón taurino que ha experimentado la villa ducal. Uno de los objetivos de la asociación siempre fue el de potenciar los encierros, un objetivo conseguido desde el año 2014 con José María Delgado como presidente. "No puede ser que cuatro años después y con todo lo que costó poner a Alba de Tormes en el mapa de los festejos taurinos populares se reduzca el número de festejos", detalla la junta directiva.

"Lo del callejón, lamentable"

La Asociación Taurina 15 de Octubre se muestra muy crítica con la "lamentable imagen que se da en el callejón de la novillada llegando a contar hasta 85 personas, muchas de ellas no relacionadas con el mundo del toro, ni tampoco con las propias cuadrillas de los novilleros, mientras que el día que la asociación organiza los toros del cajón el control de acceso al callejón es muy exhaustivo".

La pancarta

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ocultó la pancarta de la Asociación Taurina 15 de Octubre durante la última novillada, algo que no gustó nada en el seno de la junta directiva. "No entendemos que se oculte la pancarta de la Asociación en la novillada y se deje colocar de asociaciones ajenas a la localidad, nos cuesta mucho esfuerzo y trabajo sacar adelante los festejos taurinos en Alba de Tormes por lo que luchamos desde nuestra creación, velando y apoyando todo lo que sea sumar y no restar", finaliza el comunicado.