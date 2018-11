259

Dejemos las cosas claras: por mucho que piense que las banderas son trapos de colores, no me sonaré los mocos en ninguna. No lo haré, porque ofenderé a alguien.

Dicho esto, no estoy entre los ofendidos por el gag de Dani Mateo. No tengo la piel tan fina. Me ofende, que la gente no tenga derecho a una vivienda digna (por más que lo promulgue la Constitución), que no tenga derecho al trabajo (por más que lo ordene la Carta Magna), que no seamos iguales hombres y mujeres (aunque así esté sentenciado en nuestra Ley Máxima)…

Y me indigna, sobre todo, que a la gente le dé igual. Que sólo reaccionen frente a una broma televisiva (de mal gusto) y que no alcen su voz frente a lo importante.

Por todo ello, afirmo que España es país de charanga y “bandereta”